新冠肺炎疫情趨緩，國內今新增2萬2595例確定病例，分別為2萬2347例本土個案、248例境外移入。指揮中心發言人莊人祥表示，今日本土個案較昨日減少約1500例，下降6.2％，較上周六減少約2900例，下降了11.5％。確診個案中，新增53例死亡。

今日新增的本土個案以新北市單日新增3688例居多，其次依序為台中市2878例、桃園市2303例、高雄市2288例、台北市2202例、台南市1705例、彰化縣1088例、屏東縣724例、新竹縣637例、宜蘭縣600例、雲林縣587例、苗栗縣587例、新竹市549例、花蓮縣478例、嘉義縣433例、南投縣417例、基隆市337例、嘉義市292例、台東縣261例、金門縣136例、澎湖縣130例、連江縣27例。

境外移入則分別自美國（5例）、越南、韓國、中國、德國、新加坡及日本（各2例）、葡萄牙、義大利、印尼、奧地利（各1例）移入，另227例感染國家調查中。

國內今新增53例本土死亡個案，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、49例具慢性病史、34例未接種3劑 9疫苗。其中30多歲、無慢性病的男子曾接種3劑疫苗，在家中死亡，死因為新冠確診、心肺衰竭，資料仍不詳。

6個月～5歲莫德納幼兒疫苗7月21日起開打，昨是開打第2天，仍有部分縣市尚未開打。根據指揮中心統計，昨共有1萬4322名幼兒接種莫德納，新北、台中、高雄為施打率前3名，至今累計1萬5692名幼兒完成施打。至於輝瑞幼兒疫苗，莊人祥透露已完成緊急使用授權（EUA）申請的補見，正在簽約中。

截至目前，國內共累計440萬8857例確診、8531例死亡。今年以來的435萬3697例本土個案中，有433萬3643例輕症及無症狀（99.54％）、1萬1158例（0.26％）中症、8896例重症（0.2％），其中7678例死亡，致死率為0.18％。