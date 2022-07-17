7月6日，中國國家話劇院發佈2022年應屆畢業生招聘擬聘人員公示。公示顯示，易烊千璽、羅一舟、胡先煦等明星考上演員一職。網友質疑明星是否符合應聘資格條件、是否參加考試等問題。中國國家話劇院16日發布聲明，不存在「因人設崗」，擬聘人員均參加面試。

7月16日，「中國國家話劇院」公眾號發佈關於2022年應屆畢業生招聘有關情況的說明，全文如下：

我院於2022年7月7日至15日，在中央和國家機關所屬事業單位公開招聘服務平台對2022年應屆畢業生擬聘人員進行公示，現公示結束。這次公示受到社會關注，我院高度重視，對大家在公示期間反映的問題進行了認真梳理核查。現就有關情況說明如下：

關於招聘工作程序。按照《事業單位公開招聘人員暫行規定》，我院根據藝術生產需求和年度畢業生接收計劃，制定了2022年度高校應屆畢業生招聘工作方案，並於3月17日在中央和國家機關所屬事業單位公開招聘服務平台發佈招聘公告，公佈了文秘、財務會計、演員、服裝設計、導演等招聘崗位信息，以及應聘人員基本條件、崗位需求、招聘流程等事項。招聘流程包括報名及資格審查、考試、體檢和考察、公示、聘用等環節。

據統計，本次招聘共590人報名，其中447人通過資格審查。根據應聘人員最終成績由高到低排名，確定了10名擬聘人員，具體為演員崗7人，導演崗1人，音響操作崗1人，服裝設計崗1人。招聘過程貫徹公開、平等、競爭、擇優的原則，嚴格按照招聘公告履行程序。

關於擬聘人員資格條件。招聘公告明確了應聘人員應具備的8項基本條件，以及招聘崗位規定的資格條件，包括學歷要求和崗位專業要求。經資格審查，擬聘人員均符合要求。

針對網民反映的部分擬聘人員不符合「非在職人員」資格條件問題，我們對10名擬聘人員資格條件進行了複查，10名擬聘人員在校期間均未與任何單位簽訂勞動合同，未繳納社會保險。未發現10名擬聘人員與任何單位建立法律法規規定的勞動關係，未發現在任何單位就業，符合有關部門對「非在職人員」資格條件的規定。

關於演員崗位設置和考試情況。本次演員崗位計劃招聘10人，專業方向涵蓋表演、藝術、戲劇與影視學、電影等，共有309人報名應聘，其中223人通過資格審查參加考試，經過招聘程序擬錄用7人，不存在「因人設崗」，沒有「蘿蔔招聘」問題。

按照《事業單位公開招聘人員暫行規定》，用人單位根據行業、專業及崗位特點，確定考試科目和方式，可以採取筆試、面試等多種方式進行。我院按照上述規定，根據演員崗位的特點，也參考了其他文藝院團招聘考試方式，確定2022年演員崗位招聘考試以面試方式進行，重點考察應聘人員聲、台、形、表等專業技術能力，不進行筆試。面試共分三輪，同一輪考試考官相同。每輪面試入圍者由我院通知進入下一輪，未入圍者不另行通知。綜合考慮各地疫情防控有關要求，招聘考試採取線上、線下相結合的方式。一試於4月14日至16日進行，全部223人均以線上方式參加。二試、三試原計劃以線下的形式進行，因受疫情影響改為線上、線下兩種方式進行。其中，二試於4月24日至25日進行，共52人參加，線上22人，線下30人；三試於5月2日進行，共20人參加，線上9人，線下11人。10名擬聘人員均參加了三輪面試，不存在有人沒有參加面試的情況，符合程序和要求。

同時，我們也檢視到在招聘工作中存在問題和不足。如，僅通知入圍人員進入下一輪面試，對未入圍人員未予通知，給部分應聘人員帶來困惑和不便，在此謹表歉意。我們將在今後的招聘工作中加以完善和改進。

衷心感謝社會公眾對中國國家話劇院長期以來的關心、關注和支持，我們珍惜每一位有志投身戲劇舞台的表演人才，也尊重每一位鼓勵我們進步、鞭策我們前行的觀眾和各方人士。我們將以誠懇的態度面對大家的質疑，自覺接受社會監督，嚴格按照招聘程序，做好後續相關工作。

2022年7月16日