法醫高大成近日分析南投草屯4死1傷槍擊案的可能案情，有傳言他收到道上兄弟警告，高大成表示，自己沒有被警告，更不可能是道上兄弟，是自己的朋友勸說不要再講了，否則容易讓外界反感，並沒有警告一事。

高大成認為，自己的看法9成沒錯，但調查還是檢方的職責，只是給一個方向，所以未來還是繼續分析，也請外界不要再幫我抬高身價，沒有黑道會來警告我，否則就等於間接承認事情跟自己有關。