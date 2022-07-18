《日股》日本股市18日休市1天 07:372022/07/18 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢海之日，日股18日休市1天，7月19日正常交易。 今年壽險新約保費 恐難破兆 鈺齊-KY Q3營運展望佳 賴清德赴日 高調的政治操作 #日股 #18日 #休市 #日本股市 #適逢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 利空出盡 法人樂看Q3股市 04:102022/07/18 投資理財 日勝生加賀屋 推風待月料理 04:102022/07/17 產業．科技 鼎恒 撤回上市申請 04:102022/07/18 投資理財 桃園25肇事熱點 科技執法18日上線 04:102022/07/17 地方新聞 法人：股市大跌 投資信用債好時機 04:102022/07/18 投資理財 德昌11種益生菌＋500億好菌 推優惠 04:102022/07/18 產業特刊 鋰業、醫療迎機遇 H1淨利增百倍 04:102022/07/18 全球財經 12檔上市股 外資買不停 04:102022/07/18 投資理財 新加坡羽賽》克服難纏對手 印尼金廷奪冠 18:542022/07/17 體育 國安基金加持 營收單月新高 台達電嘉晶 展望佳 04:102022/07/17 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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