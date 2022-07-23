中國國際問題研究院亞太研究所特聘研究員項昊宇23日在大陸《環球時報》撰文指出，無論從政治譜系還是個人風格看，日本岸田內閣與安倍都非同路。岸田政治底色溫和保守，政策理念與「重經濟、輕軍事」的「吉田主義」一脈相承。從執政風格看，岸田善於傾聽他人意見，重視平衡各方利益訴求，並非安倍式的「政治強人」作風。但岸田上台以來，並未展現出外界最初預期的平衡和理性。不少分析認為，安倍去世後，岸田施政自由度上升，內外政策有望展現更多個人特色。

日本前高級外交官田中均近日在日本主流媒體發文，提出日本外交需擺脫「內政化」，對美一邊倒不符合日本國家利益。在日本輿論充斥「親美、反俄、厭華、嫌韓」論調當下，田中均這樣疾呼難能可貴，至少反映出日本戰略界依然存在清醒聲音。但同時，日本政府對外戰略思維依然保守僵化。岸田內閣22日通過2022年版《防衛白皮書》繼續大肆渲染「外部環境嚴峻」，炒作中國軍力發展和北韓核彈威脅，妄議中俄軍事合作以及台灣問題，挑動日韓島嶼爭端，並首次提及日本要發展「反擊能力」。這些再度引發周邊鄰國批評。

項昊宇表示，岸田要想實現長期穩定執政，需要在外交上建樹。而能否把握好三組關係的平衡，才是真正檢驗「岸田外交」成色的試金石。

首先是與美國和鄰國關係。當前日本國內政治生態下，日美同盟基軸儼然成為「政治正確」。但回顧戰後日本外交史，親美與重視亞洲鄰國並不矛盾。岸田理應清楚，「宏池會」前輩池田勇人、大平正芳、宮澤喜一等任首相期間都曾積極改善發展與中韓的關係，為推動日本與亞洲鄰國的和解作出貢獻。安倍在其親美保守的「鷹派」內核之外，也有靈活務實一面，任內曾為改善日本同中、俄、韓的關係作出努力。

其次是「和平」與「強軍」的關係。岸田為了展現個人特色提出「岸田和平願景」，並有意利用明年在廣島舉辦G7峰會之機推介其「無核世界」理念。從這些政策內核看，依然是大國競爭和地緣博弈邏輯。如何破解這種「和平」理念與修憲強軍路線的內在矛盾，岸田還需作出令人信服的解釋。

最後是「印太」與「亞太」的關係。美日聯手在地區植入「印太」概念，打著意識形態和價值觀旗號煽動陣營對抗，對秉持多元包容理念的傳統亞太區域合作構成衝擊。而日本自身作為亞太區域兩大架構《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）和《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的重要參與者，本應致力維護開放包容的地區合作大局。岸田的「印太」外交如果繼續凸出遏華指向，恐怕也難得到地區國家認可。

項昊宇強調，「安倍時代」驟然落幕，日本爭做政治大國之心猶在，但發展困局難破。日本戰略菁英需要認清，在這個相互依存的世界，日本國家安全與發展的「敵人」不是亞洲鄰國，而是空前嚴峻的少子老齡化等危機。不改變僵化的對外戰略思維，岸田外交在追逐日本政治大國路上的作為，也將被打上大大的問號。