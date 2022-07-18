據知情人士透露，匯豐控股計畫加速出脫非核心市場業務，並將更多資金注入亞洲，以回應最大股東所提出的分拆建議。

中國平安集團在四月對匯豐提出建議，要求該行開發一些戰略選項，例如分拆出亞洲業務，以釋放出該業務更大價值。

作為回應，匯豐聘請了位於倫敦的投資銀行Robey Warshaw對該提議進行評估，但是沒有直接評論中國平安的要求。

據消息人士透露，匯豐在8月1日即將召開的財報會議中，預計該行會指稱，匯豐的未來走向將取決於全球客戶和服務網絡。

該行計畫將描繪出如何加倍努力，實現先前公布的退出非核心業務的目標，並將更多業務轉向亞洲。據知情人士指出，這代表著匯豐將在德國和法國等國家拋棄更多無利可圖的客戶。

據了解，匯豐可能不會直接提及大股東平安集團的名字，也不會直接回應分拆亞洲業務的要求，但是會再次承諾將資本重新配置到亞洲。

中國平安此前傳出提出要求，要匯豐分拆出亞洲業務，並推動上市，以釋放更多價值。

據了解，匯豐執行長祈耀年(Noel Quinn)幾天前已經飛往亞洲總部，在香港接受七天的酒店防疫檢驗，以便後續董事會的召開。

在平安集團呼籲匯豐分拆之際，西方與中國的地緣政治情勢正加劇緊張。部分分析師認為，此一提議背後的起作用的力量，應不僅限於金融因素的考量。

路透在今年一月也報導，匯豐正加速從土耳其、亞美尼亞、希臘和阿曼(Oman)等國家撤出業務，但是進度不一。匯豐在今年已宣布要出售希臘業務，但阿曼業務經與當地競爭對手Sohar國際銀行合併，進度很微小。