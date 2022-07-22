全球記憶體模組及快閃記憶體品牌廠威剛(3260)於亞洲評價最高的CSR大獎-AREA亞洲企業社會責任獎(Asia Responsible Enterprise Awards)頒獎典禮中，以「持續洞察社會需求，引領美好未來」獲頒「社會公益發展獎」，這是威剛自2020到2022年第三度獲得AREA獎項肯定。

威剛科技董事長陳立白先生表示，很榮幸第三度獲得亞洲企業社會責任獎的肯定，威剛除本業經營外，持續關注兒童與青少年教育、關懷偏鄉弱勢及罕見疾病的病友，更大幅投入智慧醫療，攜手尖端醫療院所，協助提升全民防疫量能，未來威剛將持續推動科技創新未來，成為讓愛傳出去的源頭，實踐「以人為本、回饋社會」的永續願景。

過去兩年全球受Covid-19疫情影響，威剛深知關鍵時刻，醫護人員更是身兼重任。秉持「以科技為人類的智慧生活帶來改變」之理念，攜手新竹台大醫院，共同研發「C-Rob智慧自主移動機器人(C-Rob Autonomous Mobile Robot，C-Rob AMR)」，期以智慧醫療減輕醫護人員工作，提升醫療效能，為實現流行性疾病預防與治療的願景，威剛以行動展現支持，捐助防疫基金予台北醫學大學附設醫院，期透過跨界合作，聯手加強台灣的醫療保健和疾病預防。

為感謝為大眾不眠不休貢獻心力的消防與醫護人員，威剛期待透過自身力量，拋磚引玉，號召更多民間力量投入參與社會公益，從各個面向為社會盡一份之力。2021年威剛不僅捐贈台中童綜合醫院新型救護車與電動三輪車，更捐贈消防警備車予台中市政府，多管齊下協助市政防災，提升整體救護能量。

威剛致力於創造多元平等的社會環境氛圍以建構永續城鄉，期待為偏鄉地區創生、為罕病病友建構希望與關懷。