英國《金融時報》報導，多達六名知情人士透露美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）擬於8月率團訪問台灣，為1997年以來、繼金瑞契（Newt Gingrich）之後，首位造訪台灣的美國眾院議長。

有兩名消息人士表示，美國政府內部對於佩洛西是否應該訪台仍然存在分歧。另有知情人士透露，白宮方面對此感到擔憂，認為佩洛西此時訪台時機過於敏感，因為中國即將在8月1日迎來解放軍建軍紀念日，以及中國共產黨將在秋天召開第20次全國代表大會，即所謂的「20大」會議。

佩洛西訪台的消息並不是頭一遭曝光，在今年早些時候即有消息指出這位眾院議長將率團訪台。日媒在今年4月報導，佩洛西將在4月10日訪問日本之後，調整行程轉向出訪台灣。這個消息引發北京當局強烈反彈，稱美方不斷打「台灣牌」、搞「以台制華」，中國將堅決予以反擊。

惟佩洛西之後確診感染新冠病毒，這個亞洲行程也就擱置到現在。

據了解，華府有些人認為佩洛西如果能在4月出訪台灣較具有正當性，因為當時俄羅斯剛揮軍入侵烏克蘭。

《金融時報》報導，佩洛西此次的亞洲行程也將訪問日本、新加坡、印尼、馬來西亞和夏威夷美軍印太司令部，但最終能否成行以及行程如何安排都還有變數。

佩洛西辦公室和美國外交部尚未回應媒體置評請求。