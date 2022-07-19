繼河南之後，北京、山東、海南等省市也陸續出現銀行限制甚至不准提款的問題，部分人的金融卡還突然遭到凍結，被迫穿州過省申請解封。官媒向多地銀行了解後證實有關情況屬實，但強調只是為了防洗黑錢、打擊電信詐騙而採取的風控措施，主動針對一些可疑或長期沒有使用的銀行帳戶。

在陝西的王先生稱，他此前在海南三亞辦理的工商銀行金融卡已被凍結，如果不能解封，線上只能存款，消費、轉帳、取款業務將被停用。在湖南的李先生處境更尷尬，他因辦理了某銀行的貸款，在銀行卡被凍結後已多次往返湖南海南之間，「上週提交的資料這週又得提交一次，兩地往返成本好幾千，因為還貸，不馬上解凍還不行」。由於湖南當地的網點不受理其銀行卡解凍業務，他已向公司請假多次，去海南辦理手續。

《證券日報》向多地銀行查詢並獲得回應指，此舉主要是為了配合「斷卡行動」而採取的措施。各大行正持續加大監管銀行卡，大額現金管理、帳戶餘額較低、異地用卡、頻繁交易、資訊不全等可能成為被凍結的對像。海南某國有大行客服人員說，這主要針對非法買賣、出租、出借銀行卡，為電信網路詐騙提供轉帳洗黑錢服務的帳戶。

同時，多地銀行今年以來加大對長期沒有使用的「睡眠帳戶」的清查力度，北京地區某銀行客戶經理透露，連續3年以上未發生客戶主動交易，活期帳戶餘額低於10元人民幣，未簽訂信用卡、個人貸款還款及其他代收代付協議的帳戶是會被納入排查清理範圍的主要帳戶，一旦發生異常交易情況，極易被凍結。