孩子們最期待的盛夏時刻終於來臨啦～許多家長們也開始蠢蠢欲動準備規劃與孩子暑期旅遊，在安排行程時，最大重點就是選擇住宿了，親子住宿到底該如何選？別擔心ReadyGo幫你整理好，盤點五間中南部親子住宿推薦，每間都極具特色，就等你和孩子來盡情揮灑創意留下美好的回憶囉～

｜峇嵐杉丘BALAN HILL GLAMPING

最新開幕的網美懶人露營峇嵐杉丘，開幕前就已在各大社群造成轟動，一上線訂房直接被秒殺，主打一泊三食、DIY體驗的野奢露營。峇嵐杉丘位於磅礡地景的南投魚池鄉，臨近日月潭國家公園、鹿篙咖啡廳等熱門景點，對於安排行程來說超便利！

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「峇嵐」是當地邵族其中的「巴蘭」一族之意，而「杉丘」則為老闆最喜愛的植栽為杉木，而園區都是以希臘神話為主題的星空帳，每帳外皆設有獨立衛浴、烤肉爐和交誼空間給你最高級的盛夏野宴，在峇嵐杉丘盡情體驗杉中秘境，享受陽光灑進帳內的午後時光，在繁星墜落的浪漫夜晚入眠～

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地址｜南投縣魚池鄉中明村8鄰文正巷2之6號

訂房｜峇嵐杉丘BALAN HILL GLAMPING-優惠專案

｜嘉義亮點旅店

質感系親子住宿飯店，嘉義亮點旅店距離嘉義火車站只需五分鐘車程，價格親民、交通位置超便利！是近年來到嘉義旅遊的親子住宿首選。並具有多種特色的親子房型，可依孩子們喜好選擇房型主題，讓大小朋友可以扮演著不同的角色，以及獨特的蜂巢溜滑梯設計和大投影幕設備，不但能滿足孩子們好奇心與創造力，隨時能注意孩童玩樂狀況外，也能讓親子間留下美好的回憶時光，暑假來嘉義亮點旅店盡情揮灑想像力吧～

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地址｜嘉義市西區仁愛路560號

訂房｜嘉義亮點旅店-優惠方案

｜台中日光溫泉

說到台中溫泉飯店，許多人心目中第一名推薦就屬台中日光溫泉會館，特有的美人溫泉湯種，能有效去除疲勞，淡化肌膚歲月痕跡，分為露天SPA溫泉，並設有專屬兒童的SAP遊戲區，注重隱私的，可以選擇獨立湯屋景觀湯池房型。2022/7/01~8/31台中日月光推出「FUN肆玩一夏 國旅振興補助專案」，讓你玩的盡興荷包不哭泣！

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餐飲方案也是豪華到有選擇障礙，以Flora花見大坑環境特色為主的花見西餐廳，提供英式甜點及當地食材製作的創意料理。而喜歡異國料裡的朋友中午可以選擇到日光中餐廳，能品嚐到異國跨界的美食饗宴。以及氣氛超棒的星夜食堂讓你享受夜晚與家人朋友休閒渡假時光，提供美酒佳餚輕食餐點、軟性飲料的戶外放鬆的祕密花園喔～現在還有推出「喝吧！BEER TIME！ 啤酒買一送一」餐飲專案！

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花見西餐廳｜【早 餐】週一~週日07:00-10:30【午 餐 茶】週一~週日12:00-16:00（※週四12:00-15:00）【晚 餐】週一~週四17:00-20:30、週五~週日17:00-19:00、19:30-21:30

日光中餐廳｜【午 餐】週一~週日11:30-14:00【晚 餐】週一~週日17:30-21:00

星夜食堂｜【營業時間】週一~週四18:00-23:00、週五~週日17:00-23:00

另外，台中日光溫泉會館還是一間親子住宿飯店，除了館內多樣娛樂空間外，還有10種孩子最愛入住的特色主題房型供選擇，每種特色房型皆設有室內景觀泡湯池，讓孩子在「星際探險」尋找「天空之城」之際時，大人們能享受美人湯池好好放鬆一下唷~臨近薰衣草森林、新社古堡、東東芋圓，在規劃親子行程上也相當便利呢。

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地址｜台中市北屯區東山路2段光西巷78號

訂房｜台中日光溫泉會館-優惠方案

｜挪威森林台中文創館

台中一直以來都是寒、暑假親子旅遊首選，而近年新開幕的台中親子住宿挪威森林台中文創館好評不斷，位於台中文化創意產業園區旁（舊台中酒廠），周邊鄰近台中忠孝觀光夜市、道禾六藝文化館、台中文學館等熱門景點，離台中車站大約五分鐘車程，也靠近大魯閣新時代購物中心，不論想安排文藝行程或是逛街品美食路線都超方便～

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設有一般KTV房型、景觀商務房、以及親子家庭房型。另外，喜歡小鴨的千萬別錯過青輕文創房型，一整面小鴨陪你遊台中，拍照起來超級可愛「鴨」！價格親民整體CP值超級高。挪威森林台中文創館還有專為兒童設計的遊戲區：天空塔球池、迴旋溜滑梯、滑步車道等，讓孩子與大人們共同創造親子美好回憶～

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地址｜臺中市南區正氣街36號

訂房｜挪威森林台中文創館-優惠方案

｜嘉義HOTEL HI新民店

嘉義是美食集散地、住宿較平價又擁有全台絕美自然景觀阿里山的親子旅遊勝地，而今天給大家推薦一間專為孩童設計的秘密基地HOTEL HI 新民店，位在嘉義火車站附近，飯店內擁有XBOX 、桌上曲棍球、專業按摩設施服務等，竟然一晚只要三千元起！鄰近嘉義超夯美食外，網羅夜市商圈、東石漁人碼頭、阿里山國家風景區等勝地，讓大小朋友一同探索嘉義的美～

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除了一般家庭房型，嘉義HOTEL HI新民店還貼心的為孩童打造了秘密基地房型，溫馨的風格搭配迪士尼的寢具，適合孩童的安全玩具組、溜滑梯，一整天待在房內一點也不怕無聊。另外，孩子可能所需的備品器具HOTEL HI 新民店都準備好了，大大節省家長們的煩惱呀～

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地址｜嘉義市西區新民路784-1號

訂房｜嘉義HOTEL HI新民店-優惠方案