臉書、LINE、IG等社群媒體已成為現代人生活的一部分，如果幾天沒按讚、貼文，就覺得渾身不自在，但國外一項研究卻發現，如果停用社群媒體1週，竟可改善憂鬱及焦慮，增加幸福感。

●限制研究對象使用社群時間 發現這群人幸福感較高

該研究發表於2022年5月「網路心理學」期刊，研究者為英國巴斯大學學者，研究對象154名、平均年齡29.6歲，每日均使用社群媒體（facebook、instagram、twitter、tiktok），平均每週花費8小時在社群媒體上。

研究將受訪者隨機分為干預組及控制組，開始前以問卷方式評估焦慮、憂鬱及幸福感的狀態。干預組使用社群媒體的時間平均1週僅21分鐘，等於1天只有3分鐘，而控制組則為7小時，每天1小時。

研究者以螢幕使用時間來確認受試者是否遵守停用時間，幾乎不上社群網站的干預組，個人整體幸福感明顯較高，並能減少憂鬱和焦慮等症狀。

●年輕人社群分享貼文 太在意按讚數影響心情

中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇表示，青少年高度依賴網路，受疫情影響，活動範圍遭限制、實體課程取消等，更加重青少年依賴網路現象，致負向情緒增加。

胡延薇說，許多青少年重度使用網路、參與社群平台，自己貼文或貼照片後，就在意按讚數字，若不如預期，就陷入憂鬱情緒，而因此情緒焦慮、激動，睡眠品質變差，影響現實生活中的人際關係及課業表現。

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