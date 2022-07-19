星展銀行（台灣）19日與神基投資控股簽署3年期新台幣6億元「永續連結貸款」，神基將藉此持續推動永續發展，將ESG融入其營運策略中，提升公司治理，發揮企業公民的正向影響力。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有表示，此次是神基首次簽署永續連結貸款，不僅顯示客戶對星展持續推動綠色創新產品表達最實際的肯定，銀行端也希望鼓勵更多企業投入永續發展的行列，在創造企業績效時與環境共好共融。

除了6億元ESG貸款，神基子公司漢通科技也跟進其永續步伐，承作星展銀行（台灣）新台幣5千萬元的綠色定期存款，擴大永續動能。

羅綸有表示，在簽署此筆永續連結貸款之後，未來將針對神基在溫室氣體排放、能源消耗、用水量以及公司治理評鑑等面向進行年度追蹤，視達成程度提供優惠的貸款利率。 星展在台灣目前針對企業客戶已推出多項綠色金融創新產品，包括：永續連結貸款、新台幣綠色定期存款、藍色貸款，以及星展商務eco卡等，不僅客製化滿足客戶對永續金融的需求，更呼應星展集團的永續三大主軸之一，發揮「負責任的銀行」角色，以金融專業服務協助企業推動永續。