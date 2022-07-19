全聯「愛從1開始」零錢捐活動第三季與聯合勸募協會合作，為關懷學習障礙兒童，提供友善的學習環境，邀請周渝民擔任公益愛心大使，與全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會，共同呼籲民眾捐出零錢或PX Pay點數，幫助學習障礙的孩子度過難關。

聯合勸募理事長鄭信真表示，在台灣國民小學的特殊教育類別中，學習障礙人數是智能障礙的1.89倍、是自閉症的2.21倍，整體佔比約四成。換算之下，每3個班級就可能有1名學生飽受學習障礙困擾，期待攜手公益愛心大使周渝民，集結各界的力量向全民呼籲，以行動支持、關懷學習障礙兒童。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，全聯自2013年至今已與超過25個社福單位合作零錢捐活動，全台逾千家的全聯門市皆有設置「愛心零錢箱」協助募款，總額已超過1億4千萬元。全聯零錢捐「愛從1開始」做公益不間斷，讓全聯成為真正的「公益賣場」。

全聯佩樺圓夢社會福利基金會董事張宜君也表示，全聯佩樺長期幫助18歲以下弱勢兒少，提供弱勢兒童及少年所需之關懷照顧，這次合作聚焦在關懷學習障礙兒童上，期待透過勸募讓更多人可以更認識「學習障礙」，一起攜手提供更多友善環境。