解放軍第3艘航母「福建」艦新照

解放軍第3艘航母「福建」艦正在上海造船廠進行艤裝作業，而最近在社群媒體上出現的照片顯示，它的雷達和武器系統還沒到位。

據《南華早報》（South China Morning Post）19日報導，「福建」艦是6月17日下水，至今已超過1個月。而軍事分析家說，從艤裝，測試到海試，它要服役可能還需要好幾年。

軍迷17日拍攝，並上傳微博的照片顯示，控制塔上的兩個安裝基座還空著。不過，當「福建」艦上個月下水時，兩處都有遮蓋，而這就是346型先進「主動電子掃瞄陣列雷達」（AESA）將安裝的地方。

據台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩說，雷達系統應該會在目前的艤裝作業中安裝。「舉行下水儀式時，由於看到這些洞不好，所以主動電子掃瞄陣列雷達的安裝基座由飾板覆蓋，」他指出，下水表明它的主結構和推進系統已完成。

此外，呂禮詩說，「福建」艦延遲下水，意味許多水下工程測試，還有其他後續作業也很可能延後。最初各方預料，它會在4月23日中方海軍建軍73周年時下水，但由於新冠肺炎疫情爆發、上海封城而延後。

後來廣泛預測，它會在6月3日端午節時下水，但在沒有解釋的情況下，又再度延遲。

而最新的照片顯示，控制塔上的部分窗戶被封起，而下水當天原本在艦首出現的1130型近防砲似乎已被拆下。此外，照片也顯示，電纜連結著艦體和岸上裝備。

北京軍事專家李杰說，艤裝作業將包括安裝武器系統，還有啟動推進系統。他指出，由於當時推進系統沒啟動，「福建」艦並沒有電，因此為了艤裝，需要電纜接上岸上電力。由於航母下水後，結構在水壓下會有些變化，因此武器系統和其他重要裝備會在下水後安裝。