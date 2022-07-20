嘉義縣首座社區式多功能身障服務中心在朴子！嘉縣身心障礙人口達3.8萬人，占人口數7.7％，排名全台第3高，光朴子就有3173人，為照顧更多身心障礙朋友，選擇在與民眾交通、生活圈息息相關的朴子成立成年身心障礙者綜合型社區式服務據點，今「樸仔多功能身心障礙者服務中心」揭幕，承辦的天主教中華聖母基金會董事長陳美惠強調，成立初衷就是想讓身心障礙朋友和家人不再無助，在這座「島嶼」可以獲得安定和支持力量。

承辦「樸仔多功能身心障礙者服務中心」的中華聖母基金會執行長黎世宏表示，沿海鄉鎮至今缺乏社區式成年身心障礙服務，為照顧更多海線身心障礙朋友，才會在朴子市成立「樸仔多功能身障服務中心」，4層樓建築，一樓的森嶼為身心障礙者日間服務中心，二樓樸仔島作為小型作業所，三樓是身心障礙資源中心，頂樓營造水耕農場，透過離地種植技術，創造友善工作環境，同時藉植物輔療，穩定身心障礙者情緒。

黎世宏說，為培養身障者自立生活的能力，會種植不同蔬菜種類，1年產量預計可達 150至300 公斤，販售收入將轉為身心障礙青年們的作業回饋金，也會將蔬菜分送給有需求的弱勢家庭，將「愛」分享給更多人。

陳美惠強調，「沒有人是一座孤島」，「樸仔多功能身障服務中心」成立初衷就是想讓心障礙的朋友和家人不再無助，在這座「島嶼」可以獲得安定和支持的力量。

翁章梁說，身心障礙者具有不同障礙別，在服務中心內能有自己的空間，透過各式手作、農作互動，他指出，其實身心障礙者最缺少與社會互動的經驗，因此特別提出「沒有人是一座孤島」的理念，希望大家能多一些理解，協助身心障礙青年們步出家門、走入社區，讓身心障礙者與家人都可以在「島嶼」上獲得實際的幫助，開展出自立、多彩的生命力。

今包括翁章梁、朴子市長吳品叡、陳美惠、縣議員姜梅紅、李國勝等貴賓，共同為「樸仔多功能身心障礙者服務中心」揭幕，身心障礙青年們也展現學習成果，帶著翁章梁等人手揉阿里山紅茶，一起採收鮮嫩的水耕蔬菜。

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