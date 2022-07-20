多益TOEIC測驗是目前最普遍的語言測驗之一，為協助想要衝刺多益高分的學子利用暑假期間好好學習英語、增進自己的語言能力，新北市立圖書館特別邀請到博客來甫上架即蟬聯8天語言學習類冠軍的《申入剖熙英文文法》英文女神申芷熙老師推出免費的「多益閱讀教室」，將教大家快速掌握多益讀寫訣竅。

申芷熙擁有美國南加州大學國際領導教育博士及TESO英語教學碩士學位，有超過20年英語教學經驗，現職為「MandarinX中文客」平台執行長，於暑期推出「多益閱讀教室」，課程分為旅遊、閱讀、職場、藝術、音樂等8大單元，並提供多益測驗攻略，讓大家可以掌握多益考試技巧，同時培養英語力及溝通力。7月22日起，每周五下午2時將於新北市立圖書館E書房及Youtube頻道播出。

新北市圖表示，7月27日另推出「從留學經驗到大學申請」線上講座，特別邀請到CollegeAble教育中心創辦人及大學顧問，和大家分享申請國外大學的經驗，以及如何讓申請論文脫穎而出，順利錄取的出國留學準備秘訣；8月6日長期推廣有聲書英文學習法的台灣兒童英語啟蒙名師廖彩杏，則將告訴家長如何透過英文有聲書，在家打造雙語環境，潛移默化增進孩子的英語能力；8月13日真人圖書分享會，大不列顛吟遊探險家王怡人則將分享自己的英國留學生活，以及如何面對迥異的文化和異地生活的挑戰；詳細活動資訊可查詢新北市立圖書館網站。