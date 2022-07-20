《華爾街日報》報導，中國恒大集團仍未與境外債券持有人就重組達成協議，雙方對公布內容仍有爭議。恒大去年12月出現美元債券違約，並稱將於6個月內提出初步重組方案。

香港01引述該報導稱，恒大的前景及改革計畫能否公開交待仍有重大爭議。然而，恒大仍有意於本月公布一些細節；但債權人方面，則一直要求公司暫時不要公布，以待某些條款達成一致，例如重組後公司將負債多少。

報導指出，對恒大資產負債規模的調查工作仍在進行，顧問需要更多時間來完成評估。消息指出，恒大可能願意就重組進展作出公布，包括與債權人的討論，及重組計劃一些原則、離岸債權人的合法權益會受到尊重等。

上月20日，恒大在港交所發公告稱，公司正在積極推進重組工作，預計在7月底前宣布初步重組方案；公告還表示，恒大物業的質押擔保獨立調查正在積極進行中，尚未能確定預期完成獨立調查的時間。