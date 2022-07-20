隨著升息預期效應、鎖定以銷售市場為主的打炒房政策發威，去年第四季每月有1.2萬件預售屋成交，不過今年上半年預售市場交易出現明顯降溫，加上疫情因素的影響，4月的揭露件數跌破8千件，5月也不到6千件。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，過去一手市場資料並不透明，無法確切得知市場的交易狀況，不過實價登錄2.0上路後，可以看到每個月的預售量變化，累積下來就可以判斷市場走勢。

統計顯示，去年9～12月每月的預售揭露件數都達1.2萬件以上，今年前五月每月件數都不到一萬件，五月甚至還尚未超過6千件，六都前五月件數最多的是桃園市的7,695件，反映當地市場交易相對穩定，其次則是新北市的6,766件，台中市則有6,508件，台南市3,184件，最少的是台北市的1,631件。

曾敬德表示，若由揭露件數來看，這波景氣最熱就是在去年的第四季，今年329檔期表現並不如去年第四季熱絡，後來市場就受到疫情擴散影響，預售揭露件數逐漸減少。雖然5月資料可能尚未完整，但仍可發現4月後預雙市場就有降溫的現象。

曾敬德表示，前五月的揭露狀況，還沒反應到台股修正最嚴峻的這一段崩跌走勢，加上後來升息與景氣轉差疑慮，接下來可以觀察揭露數據是否持續出現量縮現象。