統一企業19日宣布已與法方達成協議，將以新台幣290億元收購台灣家樂福其餘60％的股權。授與統一企業的信評機構中華信評20日表示，統一企業擁有強健的現金流量產生能力，帳上的高現金水位，將足以支應收購家樂福在台灣量販店與超市業務所需的資金。

統一企業持有中華信評授與的長、短期信用評等twAA、twA-1+，評等展望穩定，屬於優等投資級評等。

中華信評主辦分析師陳靜儀分析，統一集團截至2022年3月底之前12個月的可支配現金流量有所提升，達到新台幣230億元的水準，因此預期，此項投資計畫將不會削弱該公司的財務實力。

中華信評認為，在將用於收購台灣家樂福所可能產生的新台幣290億元現金流出納入考量後，統一企業2022年至2023年的借款對EBITDA比，將維持在1.5倍至2.0倍之間。 統一企業的借款槓桿在收購台灣家樂福後，借款槓桿仍不致於大幅升高。

統一集團原已持有台灣家樂福40％的股權，中華信評指出，此項收購案將提升統一集團的零售網絡滲透率與分散性，並為該集團的獲利能力提供進一步支撐。