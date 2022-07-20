全台氣溫居高不下，中央氣象局指出，隨著太平洋高壓勢力增強，眀（21）日各地都是高溫炎熱的天氣，中央氣象局局長鄭明典也和網友分享玉山清晨涼爽的風景照，感嘆兩地氣溫落差之大，「台北的熱，對比玉山經驗更不舒服」，不過就有眼尖的網友發現，鄭明典腳上有1大亮點，直說「飄出濃濃台灣味」。

鄭明典今日在臉書上發文並附上照片，「好冷…那是玉山上的清晨！台北的熱，對比了玉山經驗更不舒服，剛剛進辦公室，溫度計顯示室內35度，老設計的辦公室真不及格！」從畫面中可見，清晨時分的玉山雲霧繚繞，鄭明典站在山峰前，頭戴酒紅色毛帽、身穿藍色羽絨衣、灰色長褲，全身包緊緊，唯獨穿著藍白拖鞋的腳丫子露出腳趾頭。

鄭明典全身包緊緊和玉山合影，唯獨腳上穿著藍白拖鞋露出腳趾頭。（圖／FB鄭眀典）

由於玉山氣象站位處海拔3850公尺，在玉山北峰山頂，是全東亞最高的氣象站，夏天氣溫僅有10到15度，照片曝光後，許多網友注意到鄭明典腳趾外露，紛紛留言關心「藍白拖！腳更冷」、「這張照片有一股濃濃台灣味…天氣冷，穿再多，腳上還是藍白拖」、「辣個老人穿拖鞋在北峰氣象站散步」、「局長下回要穿短褲配藍白拖啦」、「局長您腳不冷啊？沒穿襪子」。

而根據中央氣象局指出，明日太平洋高壓勢力更強，各地都是晴到多雲、高溫炎熱的天氣，高溫來到32至36度，僅清晨東南部地區及恆春半島有零星降雨，午後雷陣雨也限縮到山區且更零星，尤其花蓮縱谷更有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，提醒民眾外出務必做好防曬工作。