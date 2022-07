1974年11-月,衣索比亞的山谷裡,古人類學家發現了人類最早祖先的化石。

這些化石出土時,人類學家在營火旁慶祝,當時錄音帶播放著披頭四的「露西在綴滿鑽石的天空(Lucy in the Sky with Diamonds)」這首歌,大家一起放聲高唱,於是也把這個化石取名叫露西(Lucy)。露西生活於320萬年前,具有類似猿的腦容量和類似於人類的二足直立行走能力。

2021年4月,知名的NFT(Non-Fungible Token,非同質化代幣)項目「無聊猿遊艇俱樂部(Bored Ape Yacht Club ,簡稱BAYC)」在以太鏈上以每個約新台幣500元發售出一萬個。一年之內,這些BAYC的NFT總身價爆漲到10億美元,為人類探索元宇宙開了革命性的第一槍。

從猿人走到元宇宙人,人類走了320萬年,而元宇宙人的起點,卻也正是人類文明的關鍵時刻。歷經疫情,人類的生活發生了許多變化,現實世界成了一個不穩定和不安全的地方。人和人的接觸充滿恐懼和疑慮,而不確定、困惑和焦慮的情緒在全世界急劇增長。

於是全人類有了一個共同的願望,希望回到疫情之前的世界。或者,創造一個新的世界,這樣的期待和需求也促動科技產業加速發展元宇宙。

科技公司所想像的元宇宙是一個虛擬空間,人們能夠在其中把現實世界中的大部分活動轉換為虛擬世界中的活動,從早上醒來到上床睡覺之間的每一秒,可以隨時跳入虛擬世界生活和工作。

乍看之下,元宇宙這個美好世界很有吸引力,每個人能自由來構建自己喜歡的世界和自己。即使在非常寒冷的冬天,也無需離開溫暖的被窩就能在虛擬空間中工作,想去哪裡旅行就去哪裡,還不用搭飛機,花錢又花時間。

但是我們也不能忽視元宇宙可能帶來的危機,當人類沉迷元宇宙,人和人的連接很自然的會越來越虛擬。為了巨大的商業利益,科技公司一定會不斷發展更精彩、更好的虛擬產品來滿足消費者。

人類也很可能越來越難以在現實世界中生活,因為現實無常又難以預期,虛擬世界可以隨心所欲。但是生命需要能量,這些能量來自於自然和人與人之間實體的互動,人與自然、人與人彼此之間的互動越多,我們就越能充滿能量。

元宇宙為以上這些問題提供一個很好的思考起點,這也是人類新旅程的新課題,要我們學會在現實世界和虛擬空間中找到和諧相處之道。這旅程是屬於全人類的哲學之路和文明進化之路,融合了科學、文學、史學與各種自然與人文科學。元宇宙不只是人類史上從未有過的大冒險,也是一場意義的思考與追尋。

從猿人走到元宇宙人,這旅程我們已經走了320萬年。而現在,人類將從元宇宙走向下一個320萬年。

這本書是為每一個元宇宙人所寫的,希望和每一個讀者共同思考和對話。未來,地球上每一個人都會是元宇宙人。

(本文摘自《元宇宙大冒險》/時報出版)

【內容簡介】

蘋果、臉書、微軟等多家企業紛紛宣布全力投入發展元宇宙,元宇宙早已成為時代的顯學與風口。

到底什麼是元宇宙?什麼是NFT?要怎麼發展元宇宙商機和獲得財富?

社會大眾與企業對元宇宙議題越來越關注,迷思卻越來越多,本書提供有系統且具可信度的思索來引導。

本書深入淺出的介绍、說明元宇宙浪潮的重要性,以及其過去、現在、與未來。

首先是介绍元宇宙的十種迷思,元宇宙是網路遊戲嗎?一定要用VR眼鏡嗎?是不是早晚會被泡沫化、或被大公司壟斷?甚至,元宇宙是否會讓人類滅亡?等等容易讓人誤解的迷思,讓讀者由疑問開始,對元宇宙有初步的認識。

第二部分是介紹元宇宙的概念,歷史、現況與願景,並介紹元宇宙不可不知的關鍵字,像是區塊鏈、數位雙生、DeFi、VR、NFT、DAO、Web3、ARPANET等進行解釋。最後是元宇宙的商業模式,分析元宇宙的商業模式及商機,介绍國内外元宇宙的經典案例,並教導讀者如何進入元宇宙。最後,作者也分享自己發行NFT的經驗。

不管是想了解元宇宙發展趨勢的社會大眾,或是想在元宇宙市場發展的企業菁英,都該讀這本書。針對目前市場的各種迷思進行分析解讀,並深入淺出介紹元宇宙的發展背景、源流和相關知識,聚焦於掌握元宇宙商機與實作經驗分享,讓讀者對元宇宙有更深程度的認識。

【作者簡介】

吳仁麟

點子農場顧問公司執行長,是台灣元宇宙理論與實務最豐富的專家之一。除了是NFT發行顧問,也是台灣書寫NFT相關文章最多的專欄作家,在經濟日報和各大媒體長期關注國內外產業動態。並且主導策劃發行WindoWine NFT,催生了全球第一個紅酒菁英社群,以美食美酒帶領大家進入元宇宙。更長年擔任企業創新顧問協助推動創新,並關注各項產業創新風向。除了是作家、媒體人,也創辦「三意會」,讓台灣把「創意」、「公益」、「生意」這三意工作都能做得更好。

著有《這些點子值三億》、《三意變三億》、《與迪士尼同行》等書。