「光寶科(2301)一直很關注產品對環境保育的影響，藉由導入第三代半導體等新材料提升產品轉換效率，搭配再生物料減少電子垃圾、降低產品碳排，目標是2050年達成淨零排放(Net Zero)」光寶科總經理邱森彬表示。

2020年10月30日，與光寶科董事長宋明峰同時上任的邱森彬，在其主持第一場法說會首度放上「光寶科在ESG永續經營努力的成果」，讓參與法說會的法人及媒體感受到光寶科不一樣了，今年2月，邱森彬宣示以光及電的核心技術，投入未來家庭能源管理的「智慧電網(smart grid)市場」，做為投資ESG的中長期策略，展現結合ESG推展業務的雄心。

「其實我們早在2006年就開始推動CSR(企業社會責任)了，而且和別人不同的是，我們一開始就將「E(環境)」放進來，推動CSER」宋明峰表示。

事實上，光寶科推動CSER初期就有不錯的成果，在經濟部專案補助下，光寶科成功開發「溫室氣體盤查系統」，為集團各項產品開發落實碳盤查邁出一大步，由於兩大核心技術產品「LED及電源供應器」在節能減碳趨勢下佔盡優勢，讓光寶科自2009年起就是各項社會企業責任評比單位得獎常勝軍；2017年，為了將治理層級提升，光寶科成立「企業永續發展委員會」，以「光電節能，環境永續」作為發展主軸，不僅邀請獨董參與永續願景規劃，亦未如台達電(2308)等其他上市櫃公司多由「企業永續發展委員會」主導或另由專人出任永續長推動ESG，宋明峰接任董事長後，於2021年起親自擔任永續長職務，希望統整集團資源，貫徹落實ESG的目標。

有別於同業多由現有產品推動ESG中發展新業務，光寶科更聚焦循環經濟，自2018年發起「SEA HOPE光寶海洋日永續發展計畫」，以聯合國永續發展目標(SDGs)第14項「永續海洋與保育」為核心，將公司業務與「環境永續」結合，身為台灣最早IPO電子集團大廠，光寶科如何在ESG浪潮中再現鋒芒，以下是邱森彬專訪：

一，從光寶角度來看，請問ESG對電源及光電產業帶來那些改變？

答：落實ESG三個重點為「提升產品轉換效率」、「減少材料用量避免不必要的電子垃圾」及「產品可以進一步回收」。光寶科從LED起家，之後跨入電源，這兩大產品無論光或電，有個共同特色，就是離不開電。電源從設計到生產大致可分為材料、控制、架構及製造四大塊，其中控制、架構及製造，光寶掌握得非常好，材料部分則是與供應商配合，無論是第三代半導體、電容、磁性元件，他們有新材料，或者我們從電源供應器本身設計觀點，需要材料有那些更好的特性，才能讓電源效能發揮時也會回饋給供應商，研製更適合將電源效能提升的材料。光寶從開始做電源供應器就不斷提升電源效能，我們很早就針對半導體產品應用進行研究，早期電源效率提升是採用ASIC，如何把ASIC整合到電路設計，我們算業界最強，隨著零組件不斷進化，如：半導體已進入GaN或SiC第三代半導體，我們把PMIC(電源控制IC)跟第三代半導體整合起來，在電源供應器/電源轉換系統設計更貼近我們應用，將整體效能輸出最佳化；目前高階電源轉換器效率已可達到97.5%鈦金等級。再者，我們亦努力減少產品體積，電源Power Density(功率密度)每年都有3%到4%提升，Power Density提升主要來自於原材料設計改變，我們把線路整合到IC裡，省下週邊線路及零件使用，讓空間縮小，進而減少鐵件及塑膠外殼使用。目前我們NB類的電源產品體積較3年前縮小3成，功率密度因而提升了約4成；如：Type C充電器，旗艦型65W產品已經導入第三代半導體，跟3年前相比，產品體積縮小為原來的2/3，讓塑膠外殼使用量降低約15%；已量產高階伺服器電源密度則提升了約30%。換言之，以ASIC整合專業為基礎，導入第三代半導體材料，並將散熱技術放進去，提高電源轉換效率，縮小產品體積，這些都是ESG對電源產業帶來的改變。在光電部分，目前產業聚焦在Mini LED/Micro LED及UV LED，由於Micro LED為自發光架構，具備高效能、高亮度、高對比、高色飽、壽命長、反應速度快及可撓曲等優點，在光電節能發展趨勢下，Micro LED較LCD省電90%；OLED省電50%；而UV LED可取代傳統水銀汞燈成為無汞污染的環保消毒殺菌光源。