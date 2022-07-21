民進黨嘉義市長參選人李俊俋偕綠營團隊參拜城隍廟。（廖素慧攝）

民進黨嘉義市長參選人李俊俋偕前市長涂醒哲、市黨部主委黃露慧等綠營團隊誓師。（廖素慧攝）

民進黨籍嘉義市長參選人李俊俋偕前市長涂醒哲、國策顧問黃俊森等人，今天到城隍廟參拜及誓師，李俊俋表示，黨籍及友黨公職參選人一起來誓師、競選總部設於地方黨部，就是綠營大團結全力拚勝選。黃俊森透露蔡英文總統將複製輔選前市長涂醒哲的模式，強力輔選李俊俋。

李俊俋表示，綠營已經大團結，從今天開始要打贏這場選戰，過去謠傳民進黨可能放棄這次選舉，其實不然，黨提名的9名議員參選人及友黨議員都來誓師，用團結的心、不一樣的態度來打選戰，嘉義市面臨「邊緣化」的嚴峻挑戰，必須「與他縣市合作共榮」。

李俊俋表示，嘉義市近年來20至39歲青壯年人口快速流失，其他城市發展比嘉義市快，因而這次競選主軸「嘉義不一樣」，就是嘉義市要換新的團隊用新思維、新方法來解決問題，提升競爭力，與鄰近縣市共利共榮。

李俊俋也說，這次競選要用4個月打贏現任市市長黃敏惠13年來停滯不前的執政，非常艱困，因而會用不一樣的方法如「區域合作」、「團隊」來打選戰，競選總部還要裝修，預計9月正式成立。

黃俊森表示，蔡英文總統特別感謝嘉義市人用選票對她支持，她選3次總統在嘉義市的得票都是前3名，因而這次推出最強的李俊俋來參選嘉義市長，小英總統會比照2014年來嘉義市13次輔選前市長涂醒哲時當選，全力挺李俊俋打贏選戰。

民進黨嘉義市黨部主委黃露慧、黨籍議員參選人、「江總」江熙哲、中常委陳茂松、嘉義市小英之友會總會長黃淑英、台聯黨籍議員蔡永泉等人都到場，立委王美惠因出國參訪，未出席。