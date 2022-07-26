國民黨前副主席郝龍斌今天接受《千秋萬事》專訪時，談到國民黨主席朱立倫的角色，他不諱言朱立倫現在的角色爭議比較大，參選人都希望爭取最大支持，所以都會避免找他助選；郝龍斌直言，現在能贏最重要，「相信朱立倫也有這樣的認知，會避免給參選人造成困擾。」

主持人王淺秋談到有些藍營支持者，還有名嘴陳揮文等，都說其實不希望2022國民黨大贏，這樣的話朱立倫又會跳出來選總統。郝龍斌坦言確實聽過很多這樣的說法，「你看參選人有沒有找朱立倫去助選的？」

郝龍斌說，黨主席在這次選舉角色確實不一樣，朱立倫在選舉提名過程造成很多爭議，其實很多參選人本身資歷跟條件是不錯的，但是過程中，朱立倫引發了爭議，讓很多人對他有意見，參選人希望爭取越多人支持他越好，「如果一個人的爭議比較大，為了避免爭議，參選人就會避免這種事（站台）發生。」

郝龍斌也提到日本前首相安倍晉三遭襲擊逝世，國民黨為此降半旗的事件，他強調他個人非常不認同，也認為不應該，如果要降半旗，國民黨內有多少對黨有貢獻的人，應該為這些人降半旗才對，安倍晉三是去參拜過代表日本軍國主義的靖國神社的日本前首相。

至於目前台北市選情，郝龍斌對於國民黨台北市長參選人蔣萬安的選情是「審慎樂觀」，他坦言，依照中時民調，蔣萬安跟陳時中、黃珊珊呈現等邊三角形拉鋸狀態，確實對蔣萬安不利，民進黨現在就在操作棄蔣保黃，一方面打台北市長柯文哲，要綠營支持者認清柯不屬於綠軍，二方面透過綠媒捧黃珊珊，想要讓藍白分票。

但郝龍斌也分析，再細看民調數據，會發現蔣萬安跟陳時中在藍綠陣營的黏著度，都有五六成以上，反觀黃珊珊黏著度僅三成，所以蔣萬安要做的是鞏固基本盤，然後提高聲量，拉開與黃珊珊的距離，這樣就不會被棄保，反而是黃珊珊的票會流到蔣萬安。

郝龍斌強調，蔣萬安絕對不是佛系選舉，他行程已經跑的跟什麼一樣，這標籤是民進黨貼的，他要撕掉這標籤，要強化空軍戰力。他也提到，台北市黨部主委黃呂錦茹一直很樂觀，因為她一直在做民調，蔣萬安都有領先，因此蔣萬安好好做，勝選機會很大。