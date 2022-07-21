華德動能(2237)今日與欣欣客運在華德動能台中港區新廠，簽訂16輛甲類電動低地板大客車採購合約，合約總金額1.615億元，預計2023年度分批交車。

華德動能指出，本次簽約是欣欣客運繼2018年5月採購12輛、2020年10月採購22輛及今年6月採購4輛電動大巴後，第四次採購華德動能生產電動巴士，欣欣客運合計已向華德動能採購54輛電動大巴，顯見華德動能自主開發設計製造電動巴士深獲客運業者信賴。

在國內市場部分，華德動能今年已簽約去年度示範型計畫105輛電動巴士訂單，首批15輛已於6月完成並交付首都客運，預計於下半年生產完成此105輛示範型電動巴士。另外，今年度示範型計畫，通過共計64輛採用華德甲類電動大客車，後續將進行簽約，累計示範型取得169輛電動巴士。

今年除了已交予三重客運8輛及巨業交通2輛一般型計畫電動巴士外，於今年6月及今日與欣欣客運簽約合計20輛電動大巴，尚有多筆?般型車輛訂單簽約中及持續爭取後續示範型計畫車輛。

華德動能於今年7月12日完成15億元聯貸案簽約，將用於因應持續大量接單生產電動巴士使用；中港廠於今年第三季正式啟用後，將是亞洲最先進的電動巴士智慧化工廠之一，充沛的資金與產能將是華德動能打進世界杯的重要基礎。