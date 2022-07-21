潤泰集團今（21）日早盤仍是一片殺盤聲，潤泰全（2915）及潤泰新（9945）開盤直接跳空跌停，同時各有上萬張及5萬多張跌停賣單高掛，在市場一面看衰潤泰集團股之際，潤弘（2597）及中日（8341）股價雙雙攜手從底檔拉升翻揚上漲逾1％，為潤泰集團股注入生機。

潤泰新今天跌停價59.2元，跌破60元大關，至12點過後，成交量逾6千張，但仍有5萬多張停跌或市價賣單高掛，成交量比昨天的3.76萬張明顯減少。

潤泰全今天跌停來到65.7元，至午盤過後成交量為8千多張，仍有約1萬張賣單高掛。昨天全場成交量為1.48萬張，顯示股價殺低後仍有人逢低承接。

潤泰集團一早整體股價慘綠，除了上述二檔跌停外，潤泰材一度跌9％，逼近跌停的邊緣，至午盤過後拉升至跌不到半根跌停，泰福-KY也一度來到60元大關前，跌幅5.51％，但午盤後也拉升至跌不到2％，集團股明顯奮力向上。