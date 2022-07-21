華德動能（2237）21日與欣欣客運，在華德台中港區新廠，簽訂16輛甲類電動低地板大客車採購合約，合約總金額近1.62億元，預計明年度分批交車。此次簽約是欣欣客運繼2018年5月採購12輛、2020年10月採購22輛，及今年6月採購4輛電動大巴之後，第四次採購華德生產電動巴士。欣欣客運合計已向華德採購54輛電動大巴，顯見華德自主開發設計製造的電動巴士，深獲客運業者信賴。

華德在國內市場部分，今年已簽約2021年度示範型計畫105輛電動巴士訂單，首批15輛6月已完成，並交付首都客運。華德預計下半年生產完成此105輛示範型電動巴士；另2022年度示範型計畫，通過共計64輛採用華德甲類電動大客車，後續將進行簽約，累計示範型取得共169輛電動巴士。

華德今年除已交予三重客運8輛，及巨業交通2輛一般型計畫電動巴士外，今年6月及7月21日與欣欣客運簽約，合計20輛電動大巴，尚有多筆一般型車輛訂單簽約中，及持續爭取後續示範型計畫車輛。

華德今年7月12日完成15億元聯貸案簽約，將用於因應持續大量接單生產電動巴士使用。中港廠於今年第三季正式啟用後，將是亞洲最先進的電動巴士智慧化工廠之一，充沛的資金與產能將是華德動能打進世界盃的重要基礎。