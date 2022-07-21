烏克蘭聲稱，遭到俄軍所佔領的札波羅熱核電廠(ZNPP)似乎成了俄軍的「人質」，他們將更多軍事裝備、炸藥和武器轉移到1號機渦輪區，要脅烏克蘭不得進攻。

烏克蘭國家通訊社(Ukrinform )報導，烏克蘭國家核能發電公司 Energoatom表示，

俄羅斯軍方將14件帶有彈藥、武器和炸藥的重型軍事裝備，送到扎波羅熱核電廠 1號機的渦輪機艙，那裡有許多確保渦輪發電機運行的設備，許多是易燃的油料。國家發電公司表示，這使當地的火災風險增加了很多倍，相當危險，「如果發生火災，例如彈藥的意外引爆，其規模可能與車諾比核電廠事故相似。」

札波羅熱核電廠是在今年4月，經過廠方與俄軍的協議，同意烏軍不再試圖奪回電廠，而俄軍可以駐軍於此，但他們不能妨礙電廠人員工作。然而，隨著烏克蘭正準備從南方戰線反擊，該電廠又成為必爭之地。國家發電公司稱「要盡快收復扎波羅熱核電廠，只有如此，烏克蘭才能保證電廠的安全。」

俄羅斯佔領軍則聲稱，烏克蘭對核電廠發動了4次神風無人機的攻擊，不過沒有造成嚴重損壞。俄國指派的佔領政府羅戈夫（Vladimir Rogov）譴責烏克蘭武裝部隊試圖破壞核電廠。這位俄派扎波羅熱政府代表說「烏軍的攻擊曾造成11 名員工受傷，其中 4人重傷」。