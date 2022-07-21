烏克蘭聲稱，遭到俄軍所佔領的札波羅熱核電廠(ZNPP)似乎成了俄軍的「人質」，他們將更多軍事裝備、炸藥和武器轉移到1號機渦輪區，要脅烏克蘭不得進攻。

烏克蘭國家通訊社(Ukrinform )報導，烏克蘭國家核能發電公司 Energoatom表示，

俄羅斯軍方將14件帶有彈藥、武器和炸藥的重型軍事裝備，送到扎波羅熱核電廠 1號機的渦輪機艙，那裡有許多確保渦輪發電機運行的設備，許多是易燃的油料。國家發電公司表示，這使當地的火災風險增加了很多倍，相當危險，「如果發生火災，例如彈藥的意外引爆，其規模可能與車諾比核電廠事故相似。」

札波羅熱核電廠是在今年4月，經過廠方與俄軍的協議，同意烏軍不再試圖奪回電廠，而俄軍可以駐軍於此，但他們不能妨礙電廠人員工作。然而，隨著烏克蘭正準備從南方戰線反擊，該電廠又成為必爭之地。國家發電公司稱「要盡快收復扎波羅熱核電廠，只有如此，烏克蘭才能保證電廠的安全。」

俄羅斯佔領軍則聲稱，烏克蘭對核電廠發動了4次神風無人機的攻擊，不過沒有造成嚴重損壞。俄國指派的佔領政府羅戈夫（Vladimir Rogov）譴責烏克蘭武裝部隊試圖破壞核電廠。這位俄派扎波羅熱政府代表說「烏軍的攻擊曾造成11 名員工受傷，其中 4人重傷」。

文章來源：Russian forces move equipment, explosives to engine room at Zaporizhia NPP

文章來源：Share on whatsapp Share on telegram Share on email Zaporizhzhya nuclear power plant was attacked with Ukranian drones
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