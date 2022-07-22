大甲警分局長吳燕山融合在地特色與警務工作，設計分局形象logo。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

大甲警分局長吳燕山融合在地特色與警務工作，設計分局形象logo。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲警分局長吳燕山任職和平警分局時，不僅改造廳舍門面，並在巨石上篆刻「和」字及「蘋果」圖形，象徵「和平」；2021年調至大甲警分局後，更融合在地宗教文化，發揮巧思設計分局形象logo，其中圓形外觀發想自守護神媽祖的定風珠，降妖除魔的定風珠，與警察為民除害職責有異曲同工之妙。

吳燕山因對園藝、藝術等有所涉獵，去年鑑於和平分局辦公廳舍略顯荒蕪，利用勤餘結合在地資源，改造分局門面。他在花圃重新置入菱形巨石，篆刻「和」字及「蘋果」圖形，象徵「和平」，充分展現在地精神，更賦予人文、自然、藝術的新風貌。

吳燕山去年底調至大甲分局後，為彰顯地方文化特色、展現機關整體精神，與大甲辦事處主任陳勝堅共同設計分局形象Logo。該Logo 圓形外觀發想自海上守護神媽祖的定風珠，圖案為「金黃色警鴿」、「警察袖招線條」及「在地農作芋頭莖葉」，其中4片芋葉象徵分局所轄大甲、大安、外埔、后里4個行政區，並寫上「大器甲乘」4個字，相當有創意。

吳燕山說，每個地方都有特色，每到一個地方服務，總認為要給當地留下一個回憶，包括之前在國道公路警察局設計國道臂章、和平警分局的「和平(蘋)」、大甲分局的形象Logo、藺草提袋、取締未戴安全帽送安全帽，以及請出神像人偶宣導交安等巧思，透過這些包裝，讓民眾更加了解當地，也將柔性的生活美學融入鋼硬的警務工作，讓大家工作起來更有活力。