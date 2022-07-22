周五公布澳洲與日本製造業數據均見放緩，但澳洲製造業新訂單穩健成長，日本製造業的新訂單卻為去年9月以來首次呈現萎縮，顯示全球經濟轉弱使亞洲地區的復甦前景蒙上陰影。

S&P Global周五發布澳洲7月製造業採購經理人指數（PMI）為55.7，較6月的56.2下滑，但仍維持在50榮枯分界線之上，顯示製造業持續擴張。

調查顯示，受惠於強勁的需求以及拓展新市場，澳洲製造業的新訂單穩健擴張。此外，外部需求並創下了9個月來最強勁的增長。

澳洲製造業就業連續第21個月改善，且成長速度加快。調查顯示澳洲的製造業公司已增加人力滿足當前強勁的需求。

澳洲7月服務業PMI為50.4，較6月的52.6下滑。綜合PMI從52.6跌至50.6。這意味著澳洲整體商業活動放緩，主要受到服務業轉弱影響。

另一方面，同在周五發布的au Jibun銀行日本7月製造業PMI經季調後初值為52.2，亦較6月終值52.7略為下滑，但仍創下去年9月以來最疲弱的擴張，給該國正努力擺脫疫情衝擊的經濟復甦帶來不祥的預兆。

日本製造業產出為5個月以來首次陷入萎縮，新訂單分項指數為去年9月以來首次下滑，新出口訂單則已連續5個月衰退，反映出原材料短缺和能源薪資成本不斷升高對企業造成的打擊。

日本7月服務業PMI初值為51.2，較6月終值54下滑，顯示內需低迷不振。綜合PMI初值為50.6，亦較6月終值53放緩，並瀕臨由盛轉衰的重要關卡。

英國、歐元區和美國即將在周五晚些時候發布PMI指數。