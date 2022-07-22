天氣炎熱，不少人喜歡喝仙草茶消暑，不過有男網友發現，一間檳榔攤不僅有賣結冰仙草茶，還有分「有虫、無虫」，讓他看了會心一笑。實際上，因虫（蟲）的台語唸法為「thang」，音似「糖」，因此有虫、無虫其實就是有糖、無糖的意思，對此網友們幽默回應，「我不只要有虫，還要黑的歐虫（黑糖）」、「全冰半虫謝謝」。

一名男網友昨（21日）在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，只見路邊一間檳榔攤的玻璃罩左側貼有一塊白色保麗龍板，上面用藍色奇異筆寫著「結冰仙草茶」，並於一旁備註「有虫、無虫」，讓他覺得相當好笑，直呼「一樣的錢當然要有虫啊」。

虫的台語唸法。（圖／翻攝自教育部台灣閩南語常用詞辭典網站）

根據教育部台灣閩南語常用詞辭典顯示，虫的台語唸法為「thang」，音似「糖」，因此不少懂台語的網友立刻解答，「虫的台語就是糖…有糖無糖」、「應該是有糖跟無糖吧」、「想了半天，結果是有糖跟無糖」、「台語直翻，真有創意」、「有糖、無糖啦，一開始反應不過來，想說仙草有加虫的喔」。

此外也有網友幽默回應，「台南人一定是有虫的」、「虫的種類可以挑嗎」、「我不只要有虫，還要黑的歐虫（黑糖）」、「能做半虫嗎」、「全冰半虫謝謝」、「喝仙草茶還能補充蛋白質，當然要有虫，加料不加價呢」、「專業的都挑有虫」、「有虫比較補」。