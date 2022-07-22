儘管6月台股大跌近2千點，但全體證券商6月稅後淨利仍有29.91億元，月增2.37億元、增幅8.61％，累計上半年稅後淨利184.53億元，較去年同期仍大幅衰退398.21億元，年減幅達68.33％。

證交所表示，6月大盤總成交值約5.084兆元，較5月增加1.7％，證券商經紀手續費收入較5月增加；6月自營因有股利收入挹注，證券商自營業務淨利較5月增加約13.68億元。

另6月承銷證券評價損失較多，證券商承銷業務呈現淨損失，且較5月衰退8.02億元、月減136.63％。整體而言，6月全體證券商稅後淨利29.91億元，較5月成長2.37億元、月增約8.61％。

累計上半年，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退而較去年同期減少33.46％；另今年截至6月加權股價指數為下跌趨勢，證券商自營業務呈現淨損失，且較去年同期衰退217.67億元、年減幅高達122.75％。

此外，上半年證券商承銷業務淨利也較去年同期衰退25.34億元、年減幅約57.95％，全體證券商稅後淨利184.53億元，較去年同期大幅衰退398.21億元、年減68.33％。