李佳薇22日出席Hit Fm聯播網「hito最大ㄎㄚ」活動。她將於7月26日發行新專輯《痛快》，提到去年參與《全明星運動會》，李佳薇坦承節目播出後收到很多網友私訊，罵她是拖油瓶，要她滾出藍隊，從以前開始李佳薇就是資優生，任何目標都放第一，卻在運動競賽節目中表現不理想。

李佳薇說，運動變成了她的bug，不是單純喜歡運動、健身就可以勝任各項運動專業項目，而從那時候開始她才認知到要接受自己的不完美，即使不完美只要知道自己是盡全力的就好！李佳薇說：「學會要追求自己的百分百努力，而不是他人眼中的 100 分。」

她近期創立保養品牌，表示生意還不錯，有漸漸回本中，因為投入上百萬經營，加上每季都有新商品推出，她堅持高品質，所以每次都是高成本投入，當老闆娘以後為了好好管理電商平台，每項細微雜事她都親力親為，甚至連國稅局都親自去跑。

被問及怎麼不請人幫忙？她說，要是都給員工處理，「如果最後剩她一個人怎麼辦？還是都要學吧」，並提到，為了這些帳目數字，還有稅務問題，可能要再花時間去學習會計部分，說不定還會再去考個會計師。