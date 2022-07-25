全球資料儲存暨管理解決方案領導供應商希捷科技（Seagate Technology）公布2022會計年度第四季財報，營收26.3億美元，依公認會計原則（GAAP）毛利率為28.9％，依非公認會計原則（non-GAAP）毛利率為29.3％，依公認會計原則稀釋後每股盈餘為1.27美元，依非公認會計原則稀釋後每股盈餘為1.59美元。

希捷2022會計年度整體報告顯示，營收116.6億美元，依公認會計原則毛利率為29.7％，依非公認會計原則毛利率為30.1％；依公認會計原則營運利潤率為16.8％，依非公認會計原則營運利潤率為18.4％；依公認會計原則稀釋後每股盈餘為7.36美元，依非公認會計原則稀釋後每股盈餘為8.18美元。營運現金流為17億美元，自由現金流為13億美元，以股利和股票回購方式回饋股東24億美元，大容量儲存的市場營收年增率為24％，占傳統硬碟年營收的74％。

Seagate執行長Dave Mosley表示，從六月結束的季度成果可見，雖然亞洲採取各項新冠疫情管控措施，且全球其他終端市場經濟條件疲弱，但大容量儲存需求依然穩健，而經營傳統市場的消費者所受衝擊最大。

Dave Mosley表示，進入九月季度後，各項總體經濟相關挑戰仍將持續，由於客戶尚在因應總體經濟變數，非HDD零組件依然短缺，「我們將縮減生產計畫，以管控供貨時程，也仔細調節開銷以維護獲利。放眼未來，我相信在多項長期成長趨勢下，未來對資料及大容量儲存解決方案的需求不會動搖，Seagate備妥完善的產品路徑圖、深厚的客戶關係、長久精準執行的成績，隨時把握總體經濟復甦的契機。」