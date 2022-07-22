硬碟大廠希捷（Seagate）上季（7月1日止）營收、獲利低於預期，且本季財測也與華爾街預期落差顯著，令投資人更加擔心全球經濟衰退打擊消費電子需求，使希捷股價在22日盤前暴跌12％，拖累輝達、超微、威騰等科技股下跌。
22日盤前希捷股價下跌12％至73.40美元，威騰（Western Digital）股價也下跌7％至47.00美元，就連晶片大廠輝達及超微也受到波及，盤前股價分別下跌2％及1％。
希捷21日盤後公布上季營收26億美元，較去年同期下滑13％，也低於公司預期的28億美元。上季每股盈餘（EPS）經調整後達到1.59美元，同樣低於公司預期的1.90美元。
華爾街原先預期希捷上季營收27.8億美元，每股盈餘經調整後約1.88美元，但實際結果不如預期。
希捷預期本季營收約在23.5億至26.5億美元，遠低於華爾街預期的30.3億美元。本季每股盈餘經調整後約在1.20至1.60美元，與華爾街預期的2.27美元相比幾乎少掉一半。
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