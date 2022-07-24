7月中午烈日當頭，海關緝毒犬培訓中心人員張哲培身後藏著紫色玩偶，一瞬間將它拋向遠方，立刻吸引拉布多拉多犬Wiki目光，玩性大起的Wiki一咬住便開始奔跑，張哲培追著Wiki試圖抓回玩偶，一場玩偶「拔河」賽就此展開。

拔河過程，張哲培不斷拉高聲調增加遊戲有趣性，讓Wiki全心全意投入競賽，看似日常的互動場面，實則為海關護國神犬養成關鍵環節。

財政部關務署旗下的海關緝毒犬培訓中心領犬員，與狗狗進行緝菸犬模擬訓練。（圖/ 中央社）

「拔河不只是普通遊戲，更是緝毒犬未來執勤緝獲毒品的獎勵」，張哲培說。

一場單純遊戲可以設計成獎勵，必須從Wiki生長過程談起，至今5個多月大的牠，不可與人類過度親近，這是緝毒犬養成鐵律之一，為的就是讓犬隻從小培養專注、獨立個性，將來成為緝毒犬，可以精準執行任務；犬種追逐、占有獵物本是天性，透過拔河遊戲，讓緝毒犬適度奔跑放鬆，無疑就是一種獎勵行為。

不過魔鬼藏在細節裡，張哲培說，拔河不僅是一場遊戲，有一定的SOP、不可馬虎。首先得抓準時機丟出玩偶，讓狗狗覺得玩偶是突然出現，跟人沒有關聯，並不是人給予的。

財政部關務署旗下的海關緝毒犬中心，會讓幼犬在已清消區域自由活動。（圖/ 中央社）

待犬隻咬下玩偶，培育人員才發出聲音，用意是避免狗狗咬下玩偶前，因人太早出聲而分心。

張哲培強調，要讓犬隻喜愛拔河獎勵本身，而非與人類玩耍，這樣才能培養出其獨立性格，及對拔河獎勵的高度佔有欲。

過程中，培育人員必須抓準力道，拉扯之間得讓犬隻「覺得自己贏了」、佔有慾獲得滿足；盡情來回跑動後，在犬隻情緒最高點將玩偶收起。張哲培表示，最高潮時結束拔河，是為讓犬隻念念不忘，成為日後驅動牠衷於「好鼻師」工作的動力。

今年農曆年前出生的Wiki，預計將於明年9月參加正式訓練課程，隨著牠「轉大人」，屆時玩偶將替換成與正式執勤同款的「白毛巾卷」；若能畢業出師，Wiki將成為駐守國門的緝毒犬，在毒品走私日趨氾濫下，續為台灣邊境緝查注入量能。

緝毒犬破獲2.4億毒品 教召夾毒也不放過

2007年，台灣投入近新台幣2億元建置緝毒犬完整體系，與澳洲簽署備忘錄，合作範圍涵蓋育種、訓練及情資分享等；不久後，佔地13公頃、位於台中市后里區的緝毒犬培訓中心落成；由於沿用澳洲制度至今，台灣緝毒犬品種皆為拉布拉多。

財政部關務署緝毒犬培訓中心稽核劉政忠表示，為強化查緝能量、因應需求，中心現正推動2項核心業務，包含配合各關陸續成立海運快遞專區，目標2025年將緝毒犬隊擴編至44組（1組為一隻緝毒犬搭配一名領犬員）；以及協助其他機關培育搜救、檢疫等執勤犬，拚3年內將中心培育量能翻倍至每年100隻。

談及培訓中心實績，劉政忠舉例，2019年與憲兵指揮部合作代訓緝毒犬隊，到今年底累計將有18組上線執勤；前陣子，已有憲兵緝毒犬在後備軍人教召營區出勤，緝獲2起夾帶大麻案件。

同時，根據培訓中心統計，鎮守四大海關的緝毒犬，光是今年上半年就攔下超過146公斤、價值逾2.4億元的毒品，已達去年度查緝實績的7成，成效卓越。

護國神犬從小養成大不易 訓成率僅近2成

護國神犬繳出亮眼成績單背後，是培訓中心人員從配種計算近親係數、幼犬發展開始，落實一道道的嚴謹程序和超高淘汰率培訓關卡。

培訓中心人員換上工作靴、踩過消毒地墊，進入幼犬區，出生近2個月、第四代以X、Y為名字開頭的拉布拉多犬，好奇地穿梭於犬籠、紙箱、迷宮、路障等訓練器具之間。

張哲培說，幼犬在清消過的區域自由活動，不僅是單純「放風」，更是在進行初步的社會化訓練；緝毒犬養成可謂好事多磨，每一培訓階段環環相扣、不可越級打怪。

一般而言，緝毒犬中心幼犬會在3個月大時入住寄養家庭，待到10個月大至1歲初，再返回中心受訓，上課的黃金年齡則約落在1歲半。

訓練師吳俊昇表示，犬隻回到中心後，將進行3大階段培訓，第1階段預訓課程，利用古典及操作制約，讓犬隻學習對標的物產生被動式反應，及簡單搜查概念。

第2階段正式課程為期13週，由受訓領犬學員及犬隻配對參與課程，內容包含學習照顧犬隻、觀察行為，及各項領犬技巧等；期間，學員與犬隻每週須經過考評才能正式結訓。

接下來，犬隻會前往各關區當6個月實習生，發展搜查能力，期滿再召回接受2週的「新標的物氣味連結」等課程與考核。

若領犬員與犬隻實務上能配合得「如魚得水」，才可正式納編緝毒犬隊；吳俊昇強調，進入實戰後，領犬員須讓緝毒犬不斷進化、發展，每季也要擬定訓練計畫。

張哲培表示，儘管進入訓練的犬隻，都具備成為工作犬的條件，但在受緝毒犬課程時，仍可能因有缺點需改善，轉回培育發展部，得捲土重來，最後才能成功「出師」。劉政忠也指出，緝毒犬訓成率僅近2成，每隻護國神犬都堪稱菁英中的菁英。

緝毒犬懂200氣味 科技難取代好鼻師天性

面對走私奇招頻出，犯罪集團不斷創新製毒技術，運進毒品原料，緝毒犬培訓中心扛起護國神犬隊系統化籌組任務、持續精進犬隻訓練，劉政忠直言，「毒梟道高一尺，我們就要魔高一丈」。

吳俊昇指出，緝毒犬執勤一趟約5分鐘、一天累計至多20分鐘，並專攻高風險來源國和貨物；若遇新興毒品大量竄起，會視情況決定是否從前線召回緝毒犬，進行氣味連結，而學習力極強的好鼻師，大概1週就可辨認出新氣味。

海關近年積極導入大數據分析、物聯網及電子封條監控系統，劉政忠表示，這些高科技查緝利器能使海關更精準掌握走私動態，提供緝毒犬隊有利情資，強化查緝效率，兩者相輔相成。

吳俊昇則說，緝毒犬具備機動性，且學會辨識200種氣味完全不是問題，目前有些國家正研發電子鼻仿生科技，朝持續提升靈敏度及準確率邁進，但敏感度尚未達理想程度；照現階段科技發展情勢，儀器想完全取代緝毒犬是「很未來」的事。（編輯：楊凱翔、林淑媛）1110724