熊仔受邀回國語日報受訪。（國語日報提供）

熊仔甫以歌曲〈88BARS〉榮獲本屆金曲獎「最佳作詞人獎」，他在領獎時說：「有些人覺得我那麼雕詞，標準像是作文挑戰，沒想到今天拿了一個作文獎！謝謝媽媽在小時候有幫我報名國語日報作文班！」一席話令人印象深刻，也讓鮮少訪問流行歌手的國語日報，特別邀請熊仔重回小時候的作文班受訪，登上「典範人物」專欄，讓熊仔直說很意外。

出生於書香世家的熊仔，父母在文學領域有出眾表現，因此一直對熊仔的語言能力要求嚴格，他也因為文章要被「批改」，而感到壓力，直到開始「寫網誌」，用不同的方式創作，才找到寫作的樂趣。熊仔從國中因為好玩開始改編華語流行音樂歌詞，逐漸嘗試寫出屬於自己的創作，歷經多年的努力，接連獲得金音獎和金曲獎的肯定。有機會重回小時候學習寫作的地方，熊仔回憶說：「在國語日報作文班，主要學習到架構文章的能力，還有語句通順，跟建立自己完成一個作品的信心。」

他難得以「饒舌歌手」的身分登上國語日報，受訪表示國文一直不是自己的強項，小時候最排斥的科目甚至就是作文，他回想可能的原因是因作文會受到評比和批改，也因爸爸是知名作家，對於文字的要求極高，小時候除了到國語日報作文班上課外，每周還要到爸爸的研究室背古文、寫作文，達到標準後才可以看漫畫，加上上課時間剛好撞上當時最流行的卡通節目《神奇寶貝》（現名：精靈寶可夢）播出時間，讓他實在無法樂在寫作，「寫作對那時候的我來說是很痛苦的事，雖然寫完後會很爽，但過程是痛苦的。」直到上高中，開始流行寫網誌，熊仔因此找到自由的創作管道，進而愛上創作。

他坦承，小時候從沒想過會成為一名饒舌音樂創作人，甚至推出了首張專輯《∞無限》，都還未確定自己的職涯方向，僅希望人生不要留下遺憾，直到漸漸確定做音樂可以養活自己，才決定以音樂為本業，他笑說：「其實整個過程還滿被動的。」並透露小時候在音樂課上，常被老師罵他太吵，直到有一次上節奏課，老師發現他能精準抓到節奏，選他為節奏小老師，受到讚賞的熊仔至今記憶猶新，可算是他對音樂的啟萌，他也因此表示：「家長們不妨多一些認同和讚美，我一直記得當時小小的鼓勵，有時候會開花結果。」