新北市原住民族藝術創作特展「編織線條下的故事－光的回憶」，正在新店大新街TaTak文創聚落平台展出，由太魯閣族藝術家高雪亮以光影融合泰雅族、阿美族意涵，創作編織。

新北市府原民局今天表示，原住民族藝術創作特展，今年第1檔展覽先由太魯閣族藝術家高雪亮登場，「編織線條下的故事－光的回憶」要帶大家從藝術看見原住民族工藝之美，創作展期至8月28日止。

新北市原民局規劃推出特展「編織線條下的故事－光的回憶」，現場展出由太魯閣族藝術家高雪亮創作作品「祖靈的眼睛」，是以泰雅族織物上的菱紋為基本設計元素，並結合了現代化流線設計。（圖/ 中央社）

原民局新聞稿表示，展出作品分別為「祖靈的眼睛」、「紋面」、「阿美的音符跳躍」。位於新店區TaTak文創聚落平台庭園的大型紅色情人袋，是今年新北燈會，高雪亮手工製作的情人袋裝置藝術。

原民局表示，「阿美的音符跳躍」創作發想來自於阿美族歌謠音律，以白羽毛珠花為裝飾，搭配LED燈光，呈現阿美族文化代表的頭飾，讓人印象深刻。

原民局說，高雪亮在展場的創作中，以手工將垂掛的棉繩編織成簾，化為畫布，運用彩繪技巧著色，展現創作的動態美。創作發想企圖傳達以光和線條為引線，每條線代表不同的故事，用手作編織代表豐富的生命歷程。

高雪亮說，「紋面」利用竹子和織布為材質，展現重要禮俗與男性額紋、女性臉頰紋的生命重要印記。「祖靈的眼睛」以泰雅族織物上的菱形、橫條為設計元素，希望將原民文化意涵導入創作，結合現代化流線設計，象徵祖靈的眼睛在彩虹橋端的保佑。（編輯：張銘坤）1110721