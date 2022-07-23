雲林縣口湖鄉「口湖濱海藝術季」，用花燈創作緬懷水難先人。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉「牽水狀文化祭」國家重要民俗，去年因疫情取消，今年復辦但簡化儀式，「雲林縣沁窟丫腳文創協會」結合水狀文化與地方信仰中心福安宮慶典，以花燈創作舉辦「口湖濱海藝術季」，23日起至31日展出20件花燈作品，內容以龍與海為主題，悼念百餘年前因水難喪生的先人亡靈。

口湖「牽水狀文化祭」為台灣規模最大的水難祭儀，177年前口湖、四湖地區狂風暴雨奪走數千人性命，後人每年農曆6月初七、初八以「牽水狀」科儀拔度亡靈，口湖鄉崙中村也有寺廟供奉水難先人，「雲林縣沁窟丫腳文創協會」因此舉辦「口湖濱海藝術季」，首度以花燈展緬懷先人，同時介紹「沁窟丫腳」聚落的地方文化。

藝術季策展人王耀瑞表示，藝術季的作品，包括他創作的2座大型主燈「龍騰獻瑞」、「竹鵲松風迎春曦」，以及全台花燈藝師的18座創新作品，並融入當地關於「龍」的傳說故事，呈現極具特色的藝文活動，讓賞燈民眾了解「沁窟丫腳」社區的歷史、特色及地理環境。

王耀瑞說，「沁窟丫腳」社區名稱的由來，主要是因為百年前的水患天災，洪水侵襲舊下崙國小南邊「會社窟」至「頭前窟」地區，形成2個大水塘，社區剛好位於頭前窟的東南端，因此被稱為「沁窟丫腳」。

王耀瑞指出，藝術季logo設計結合「龍鱗」與「海浪」，並帶出「人」字相連，融入牽水狀文化概念，用以悼念口湖地區的水難亡靈。20座花燈分布於社區內，晚上2座主燈有音樂燈光秀，藉由藝術的欣賞，讓大家更了解口湖在地的多元文化與歷史。