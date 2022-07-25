群創(3481)轉投資的睿生光電(6861)及群光(2385)轉投資的展達(3447)今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第9家及第10家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。

睿生光電董事長由群創總經理楊柱祥擔任，實收資本額近3.5億元，主要產品為X光平板感測器元件及模組，2021年稅前淨利2.33億元，每股稅後盈餘6.05元。

7月中，群創、睿生光電及成大醫學院一同啟動雲嘉南1萬人行動X光早期肺癌篩檢，主要突破並提升檢測準確度，同時鼓勵推廣民眾接受篩檢，以利及時應對，是台灣最大肺癌流行病學篩檢行動，將作為調整肺癌防治政策上的參考依據。睿生雙能X光除了原有的影像結果外，更可一次同時額外取得軟組織及骨骼影像，將有利於各科別醫師及早診斷發現疾病，提升醫療品質，此項技術可成為LDCT前哨站檢查，搭配任何健檢巡迴車，深入偏鄉，大大造福廣大病患及醫療機構。

展達通訊董事長由群光總經理呂進宗擔任，公司實收資本額6.95億元，主要產品為數位用戶迴路傳輸設備、無線及微波通訊設備及數據機，2021年稅前淨利1.7億元，每股稅後盈餘2.12元。