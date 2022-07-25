韓國外交部長朴振25日表示，中韓關係應更加健康、成熟地發展，但雙方溝通、互信和戰略對話明顯不足。他並稱，中國要求韓國履行涉及薩德的「三不」立場令人難以接受。

韓聯社報導，朴振出席國會問政會時指出，中韓兩國交往歷史悠久，中國是韓國最大的貿易夥伴國，兩國關係應更加健康、成熟地發展。但在此過程中，雙方的溝通、互信和戰略對話明顯不足，很多地方未能滿足韓國國民期待。

朴振並表示，涉及薩德問題的對中「三不」承諾是韓國「低姿態外交」的一個例子。但他強調，「三不」只是韓國的公開立場，並非對中方做出的承諾，雙方也未就此達成協定。由於事關韓國的國家安全與主權，理應由韓方自行判斷並得出結論，中方據此要求韓方履行承諾的做法令人難以接受。

當被問及三不政策是否應隨著北韓核能力的升級而廢除，朴振回答，北韓核能力已經升級，在北韓核導威脅加劇的情況下，中國不應主張三不政策，而應就北韓的無核化發揮建設性作用。他還表示，有必要與中方就此提前進行戰略溝通，讓中方充分理解韓方立場，並通過外交努力避免中方產生誤解。

所謂「三不」政策是指韓國不追加部署薩德系統、不加入美國反導系統、不將韓美日安全合作發展為三方軍事同盟。

中韓外長預計可能在8月份舉行會談，具體日期尚未敲定。但日前朴振結束訪日行程後表示，已正在籌備下個月的訪中之行。