德微科技(3675)今年上半年每股盈餘為5.29元，由於終端市場急遽反轉，德微持續聚焦車用電子及工業產品積極調整，德微表示，今年應可順利達成每股盈餘10元目標。

受惠於半導體產業供不應求，德微今年上半年業績表現亮眼，不過隨著俄烏戰爭長期化、全球通膨升息衝擊，電子產業需求減緩從消費性電子蔓延至智慧型手機/PC/NB，甚至連伺服器及車用電子都開始有雜音，品牌廠及通路端面臨高庫存待去化，致使半導體產業供需反轉，讓德微謹慎看待下半年。

德微表示，由於整體大環境之瞬息萬變、市場急遽翻轉，身為市場半導體供應鏈之一員，自然無法與世界經濟完全脫軌而置之度外，不過公司將藉機調整，將生產效率或效能較差之設備予以「提前快速淘汰」，並「加速降低」從去年已經逐季減少對消費性產品市場供應，聚焦在強化及增加對車用電子與工業應用相關產品銷售，希望高毛利產品的比重能進一步向上提升。

德微今年第2季合併營收為5.78億元，年成長11.5%，營業毛利2.16億元，年成長28.4%，單季合併毛利率為37.35%，營業利益為1.21億元，年成長44.8%，稅前盈餘為1.26億元，年成長58.4%，稅後盈餘為1.26億元，年成長49.6%，單季每股盈餘為2.85元；累計今年上半年合併營收為11.07億元，年成長14%，營業毛利為4億元，年成長31%，合併毛利率由去年上半年31.51%上升至36.16%，營業淨利為2.15億元，年成長51%，營業淨利率從去年同期14.79%上升至19.49%，稅後盈餘為2.34億元，年成長81%，每股盈餘為5.29元。

展望下半年，德微表示，公司有信心在產品組合調整下，達成2021年底法說會中所設定每股盈餘10元獲利水準。

為因應未來之車用電子產品量能增加，德微著手進行桃園蘆竹廠與台北深坑廠之產能整併第二階段精進計劃，並藉此設備汰舊換新之際、增加生產效能與效率，同時著手規劃下一代產品之生產線，預期建置完成後，與現有產能相比，將呈現「倍數成長」；德微預估，此新產品設備建置完成後，未來兩年內，車用電子營收將有機會佔德微年度營收40%以上。