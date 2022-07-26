智原(3035)今(26)日舉辦法人說明會，總經理王國雍強調，維持全年營收成長逾6成目標不變，營收將創歷史新高，不僅如此，智原對2023年持續維持樂觀看法。

展望第三季，面對景氣波動，智原將機動調整產品組合及量產訂單以因應市場變化。上半年的成績是過去長期累積的最好表現，今年公司整體營運在量產營收帶動下，成長幅度將更勝去年，全年IP、NRE(委託設計)及量產營收可望同創新高。智原將持續優化產品應用及客戶基礎，透過基本面的結構性改變，讓經常性收益成為成長動能，為大環境波動做好準備。

智原預計，第三季營收將呈現個位數衰退，但年成長依舊大於4成。三大產品線來說，IP呈現季增，NRE(委託設計)、MP(量產)則會呈現季減少，單季毛利率將會減少2~3個百分點，至於第四季也還是會比淡季好一點。

智原營運亮眼，上半年的獲利已經超越去年、前年的全年，總經理王國雍表示，無論經濟波動狀況如何，智原今年營收成長大於60%的目標不變，且三大產品線均會大幅成長，主要動能來自產品週期長、價格反應較小以及可以對抗景氣循環等優勢。

展望2023年，王國雍表示，目前對於明年晶圓產能尚未確定，但對於明年成長動能還是很樂觀，預計到明年第一季為將維持成長動能，智原的接單是以量產為核心思考，量產可能性高的才會選擇接單，此將有利於智原長線營運成長，去年量產成長56%，今年會再一步成長80%。

另外，王國雍表示，過去兩年IC產業都有不錯的成績，但是今年要有一樣情況，對IC設計業來說，恐怕是難上加難，但智原可以維持穩定成長，主要就是ASIC量產非常突出，目前部分還有些客戶無法滿足，最近產能多一點，因此光是ASIC(客製化晶片)量產業務，今年營收可以年增八成以上，可以支撐合併營收達到原訂目標。