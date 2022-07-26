根據日本央行最新會議紀錄，6月時與會者大多數希望，當地上班族都能順利加薪，並接棒將日本通膨保持在目標值2%以上好一陣子。因此，即使日本萬物齊漲，央行還是獨排眾議不升息，就是要先把通膨衝高到至少2%再說。

日本央行26日公布上次開會會議紀錄，9位理事中有些覺得日本物價愈漲愈高。不過，有不少日本民眾到現在還不能接受通貨膨脹一事，同時，也不會覺得自己會被加薪。

日本持續實施超低利率，是因為全部與會央行理事一致認為，日本GDP未來走勢，充滿很高不確定性。故日本經濟成長需要大量且充沛資金活水，避免原物料價格大增，以及中國大陸嚴格抗疫導致供應鏈斷鏈所帶來的衝擊。

日本央行6月因此決議，維持超低利率外，也將不計代價無限量購買債券，壓制殖利率大幅走升。與全球大幅升息力抗大漲通膨相左，日本央行是以拉抬當地GDP為主要目的。

日本6月核心CPI(消費者物價指數)年增2.2%，已超過日本央行希望值，但這股推升的力道，是來自進口能源大漲，以及大宗商品價格高居不下所致，並不是日本央行所心想的加薪因素。

東西變貴生活成本大增，沒有加薪下，日本不少民眾生計擔子日益加重。事實上，日本上班族最新薪資統計，在納入當地通膨計算後，實際上是年減1.8%，減幅也創近兩年來最大。