俄羅斯總統普丁引爆歐洲能源危機，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）昨日宣布，自27日開始透過「北溪天然氣1號管線」輸往德國的天然氣總量將再砍半至20%，聲稱其中一座渦輪機出現問題，因此將暫停運作。標普全球副董事長、石油專家葉爾金（Dan Yergin）則指出，普丁正在透過減少能源供應在歐洲製造一場危機，這促使他們意識到自己的能源安全正面臨巨大威脅。

俄羅斯6月14日以機組維修為由，宣布將北溪一號天然氣輸送量減少至原本的四成，近期更展開為期10天的歲修，引發歐洲各國憂心俄羅斯恐永久停供，而普丁果真出重手，俄羅斯天然氣工業公司周一宣布，自格林威治標準時間27日清晨4時起，透過北溪1號管線輸往德國的天然氣運輸量將砍半至總量的20%，從每日約供應6000萬立方公尺降至3300萬立方公尺。

根據美國財經媒體《CNBC》報導，葉爾金受訪時表示，普丁真正了解能源市場，也明白自己在做什麼，他正在減少、管理供應，藉此造成市場混亂，並推高能源價格。

葉爾金認為，在此情況下，西方各國將更重視能源安全問題，從數據資料來看，歐洲今年以來天然氣價格大幅上漲近140%，原油也較年初高30%，有鑑於對俄羅斯能源嚴重依賴，歐洲各國政府開始意識到現在風險非常高。

除了俄國減少供應能源，葉爾金進一步指出，美國有額外的煉油廠產能，但目前已經關閉很多工廠，或是轉變成生質精煉廠，而這令全球石油供應更趨緊張。