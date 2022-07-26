雷恩葛斯林在《灰影人》中飾演前中情局情報局探員「新銳六號」。（Netflix提供）

好萊塢男神雷恩葛斯林（Ryan Gosling）日前為主演Netflix動作片《灰影人》抽空接受台灣媒體視訊訪問，片中他飾演前中情局情報局探員「新銳六號」，而他在明年即將上映的《芭比》真人版電影中「肯尼」的劇照曝光後也引起熱議，雷恩笑喊「我發現肯尼是我生下來就注定要扮演的角色」，戲路向來不受限的他，也相當樂於在2部作品挑戰截然不同的演出，「我很喜歡在肯尼與灰影人之間有種平衡，能達到那樣的平衡是很不錯的事。」

訪問過程中，每當被問到「肯尼」相關，雷恩葛斯林立刻眼神發亮，他相當興奮地表示：「終於能夠演出感覺真的很棒，我感覺我體內有著一種『肯尼能量』，而這個肯尼能量到現依然生生不息。」接著被問到若在《灰影人》中飾演的「新銳六號」被派任務去保護肯尼會是什麼情況？他聽到後馬上大笑喊：「這是個很好的問題！」但怕自己透露太多關於肯的部分，最後僅回：「我沒有很明確的答案，但是我會很想看這部片，要是真有辦法拍攝，我一定會演，灰影人保護肯尼，我演定了！」

這次在《灰影人》中有大量的武打戲，讓從小就愛看動作片的雷恩直呼終於圓夢，「我一直在尋找有很獨特人物的動作片，這個人對於詹姆士龐德完全沒有浪漫的幻想，他寧願和我們其他人一樣待在家看Netflix，是被逼才做這個工作，他們把他從監獄放出來，他的選擇只有死在監獄或死於間諜工作。我也很喜歡他永不放棄的精神，總是不斷奮戰，就算他沒帶降落傘被丟出飛機外，依然覺得有方法能逃過死劫，我認為這種精神很可敬。」加上當時正處於疫情之中，「當羅素兄弟帶著劇本找上我時，電影拍攝都停工了，戲院也關門了，而他們打電話問我要不要演一部跨全球取景的娛樂大片，我當時實在想不出來怎麼有可能拍成，但他們不知用什麼方法辦到了，我非常幸運能夠參與其中」。

雷恩也表示事前不論做了多少訓練依舊不夠，「片中要求我做到的一點準備都沒有，但這也是之所以會那麼刺激的原因」，他認為每位演員都被動作戲的份量嚇到，就連導演羅素兄弟也是，「他們雖然已經執導這種戲好幾十年了，但這部片的動作場面是他們其他電影的2倍，拍攝過程非常有挑戰。」他在片中遭到「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）飾演的反派瘋狂追殺，談到這次的合作默契，雷恩表示：「和克里斯合作真的很棒，他戴著鬍子對這角色全力以赴，他飾演這個角色時感覺非常樂在其中，讓我在跟他同框對戲時也很有趣，過程真的很愉快。」《灰影人》已在Netflix獨家上線。