教育部體育署連續4年規劃並招標「國內運動賽事錄影轉播行銷宣導計畫」，藉此提升國內體育運動賽事能見度及參與度，去年度透過與緯來電視網的合作，順利完成轉播30場、共120小時的國內體育賽事，並於去年創建全新的運動產業媒體資訊社群平台「動滋Sports」，目前正在臉書粉專舉辦抽獎活動，歡迎體育迷參與。

國內運動賽事錄影轉播行銷宣導計畫去年的轉播服務，包含各項企業聯賽、綜合型賽會、國內基層賽事等，提供民眾電視以及網路兩種收看管道，包含有線電視頻道之緯來體育台、緯來育樂台及數位平台的動滋Sports Youtube頻道、ETtoday運動雲Facebook粉絲專頁，將「視網」整合，除了提升觀看便利性外，民眾也能夠依照自己的習慣選擇收看方式，一同為選手加油打氣。

從去年10月18日開設各社群平台創立至今，不到一年的時間，動滋Sports臉書粉專已有超過9000位粉絲追蹤，Instagram也累積了4100人以上的粉絲數，YouTube頻道更有4300位訂閱者。此外，本年度計畫還製作了80則運動專題報導，內容包含賽事舉辦、人物故事、企業貢獻與運動產業、運動觀光等主題，將寶島運動大小事呈現給觀眾，今天舉辦成果記者會，回顧過去一年的感動。

至於動滋Sports社群平台近日推出抽獎活動，到27日晚間11點59分之前，可以到「動滋Sports」的抽獎貼文，根據參與活動規定，完成文章按讚、追蹤粉專、IG跟YouTube頻道，並在抽獎貼文下留言回答「你覺得運動觀光是什麼」與標註3位好友，就能參加抽獎，獎品有吸塵器、手機及百貨公司禮券。