星宇航空進軍資本市場受到各界關注，日前與第一金(2892)旗下第一金證券完成上市櫃輔導簽約，攜手邁向上市之路。第一金證券投資銀行事業群副總經理羅森和表示，公司將全力協助星宇掛牌，實現該公司成為亞洲皇冠品牌的願景；而接到星宇案代表公司承銷能力受到肯定，期待透過本案讓承銷業務更上層樓，躋身一線承銷商。

星宇資本額超過150億元，上興櫃後將成為股本最大的興櫃公司，其品牌願景為以最高標準、細膩的心思，創造員工幸褔，超越顧客期待，而這樣的願景與第一金證券提供超越客戶預期金融理財服務理念相符。羅森和指出，能順利爭取到星宇輔導案代表星宇認同公司的理念及服務能力。而能力受到客戶肯定也代表未來的責任重大，下半年將先協助星宇登錄興櫃交易，未來在送件審議等程序，公司將提供更多資源與承銷專業協助星宇上市之路順利完成。

羅森和表示，經過幾年的整備，這2年在接案、輔導、送件品質都有長足的成長，部位管理、興櫃造市績效、人員專業也明顯提高，不論案件大小都有能力承接，未來將以穩紮穩打的方式逐年成長，希望成為承銷市場的「第一品牌」。「我們不追求成為最大的承銷商，但要變成最佳的承銷商」，除了順利幫客戶完成IPO或SPO的籌資服務，同時也重視品管，第一金證券推薦到資本市場的企業都擁有最好的市場口碑。