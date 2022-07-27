調查局懷疑，涉及立委集體貪瀆案的「白手套」、「是知」公關公司總經理郭克銘涉嫌向建商佯稱，可遊說立委推動《促進轉型正義條例》修法，可將過去國民黨不公義取得的土地，返還後交給建商開發，但須支付立委「政治獻金」，初估詐騙逾500萬元。台北地檢署昨指揮調查局北機站兵分13路搜索郭男住處及公關公司、約談郭克銘及妻子高玉如、時任立委廖國棟辦公室主任丁復華、國民黨團政策協調部主任沈建億、建商陳信誠、蘇益生6人到案。檢察官複訊後，27日諭知沈健億40萬元交保、郭克銘及高玉如各以20萬元交保、丁復華以10萬元交保，另陳、蘇2人請回。

據了解，本案是立委集體貪瀆案的「案外案」，檢調經長期監聽郭克銘後，掌握郭與建商聯絡的對話紀錄，並過濾扣案「是知」公司帳證資料後，另行分案偵查，但目前尚無立委或民代涉案，因此檢調昨天約談行動，並無立委或民代。

調查局懷疑，郭克銘於2016至2019年間，涉嫌向建商誆稱可遊說立委修正《促轉條例》，能將早年國民黨向政治受難者侵占的大批土地，返還後交給建商開發，郭克銘藉由過去曾任國會助理關係，夥同一些立委助理，以支付立委政治獻金為由，向建商等人詐取逾500萬元的款項，但事後卻不了了之，涉犯《刑法》詐欺、侵占等罪嫌。

檢調昨約談的郭克銘、丁復華、沈建億3人，都曾捲入立委集體貪瀆案，台北地院一審判處郭克銘8月徒刑，得易科罰金，另2年徒刑不得易科罰金，均緩刑5年，須支付國庫600萬元、提供義務勞務200小時，褫奪公權2年；丁復華因轉為汙點證人，判刑1年10月、緩刑4年；沈建億則是曾經以證人身分接受過檢方訊問。