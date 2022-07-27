美容通路麗豐-KY(4137)每股配息12元，今日除息，開盤參考價為183.5元。目前大陸當地疫情趨緩，麗豐認為，民生消費市場最差的狀況已經過去，下半年也有新產品即將推出，盤中股價最高一度曾至186元，漲幅在1%附近，穩步的朝填息之路前進。

麗豐集團看好夏日美白換膚需求，隨著消費力道復甦，下半年有機會迎來一波「克麗緹娜」加盟店的回補庫存的動能。不僅如此，麗豐集團在疫情期間亦儲備量能，透過遠端作業積極招募、培訓旗下美容師及充實加盟主的經營能力，僅管疫情干擾但公司積極開拓市場、提高市占的態度不會改變。

展望下半年營運，雖然還是有總體經濟、國際情勢及疫情等的不確定因素，但麗豐努力將「克麗緹娜」加盟店營運逐步恢復到這波疫情前水準，亦正規劃下半年推出新的重磅保養新品，期望藉由新品再創營運新一波的成長動能，創造營收與獲利齊步揚升表現。